Чтобы уборка не была бесконечным процессом, надо знать секрет, который поможет за короткое время сделать дом таким, как будто вы его тщательно убирали, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Как убрать комнату за 10 минут

Наша уборка может затягиваться из-за отвлечения на соцсети или лень, когда знаем, что беспорядок есть в каждой комнате. Простой лайфхак поможет сократить время на домашние дела. Надо всего лишь установить таймер на 10 минут и сосредоточиться на самом необходимом.

Такой подход делает уборку менее стрессовой и более легкой для выполнения. Некоторые хозяйки отмечают, что это время они находят время быстро навести порядок даже в труднодоступных местах – например, собрать вещи, протереть раковину или запустить посудомоечную машину.



Лайфхак для быстрой уборки / Фото Pexels

Идея заключается в том, чтобы работать исключительно над уборкой и ни на что не отвлекаться до сигнала таймера. За это время можно выполнить несколько простых задач: собрать вещи, вытереть пыль или быстро помыть ванну. Более сложные задачи, как мытье полов, можно оставить на выходные.

Чтобы лайфхак работал, важно выделять 10 минут в день, настроив график под свое расписание. Сделайте своей привычкой убирать каждое утро или вечер.

На выходных это время может быть увеличено. В субботу можно убирать 15 или 20 минут. Если нужно убрать несколько комнат, то после 10 минут можно делать перерывы, чтобы отдохнуть и восстановить силы.

Если придерживаться этого метода, то уже через длительное время вы сможете выработать замечательную привычку, которая приведет к тому, что ваш дом всегда будет опрятным и чистым.