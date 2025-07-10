Нові листки з'являться миттєво: швидке підживлення заміокулькаса

У багатьох вдома є заміокулькас. У народі це дерево ще називають грошовим. Красива рослина є вибагливою, тому їй потрібен належний догляд. Для того, щоб заміокулькас гарно ріс, потрібно скористатися підживленням.

Грошове дерево не любить стояти в тіні, тому з такого місця рослину краще забрати, пише 24 Канал. Найкраще рослина росте під розсіяними чи прямими сонячними променями. Поливати дерево також треба обережно, оскільки воно дуже не любить перезволоженого ґрунту.

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На розвиток заміокулькуса значно впливає вологість. Сухе повітря може призвести до засихання та відсутності листя. У такому випадку листя рослини потрібно протирати вологою ганчіркою або обприскувати з пульверизатора.

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Підживлення заміокулькаса

Для того, щоб на рослині з’явилися нові листочки, її можна підживити добривом для кактусів та сукулентів, які продаються у квіткових магазинах. А ще цілком підійдуть добрива, які легко зробити самостійно.

Цукрова вода – до 1 літра води додайте столову ложку цукру. Підживлення можна використовувати раз на місяць.

Яєчний порошок – до ґрунту з рослиною достатньо додати лише подрібнену яєчну шкаралупу.

Дріжджове добриво – змішайте 10 грамів сухих дріжджів з 2 ложками цукру та 3 літрами води.

Буває й таке, що значний полив призводить до гниття рослини. Врятувати заміокулькас зможе звичайна марганцівка. Спочатку треба видалити гниль та заражені корінці продезінфікованим ножем, а тоді зробити розчин.



Підживлення заміокулькаса / Фото Pexels

У фільтрованій теплій воді розчиніть марганцівку. Засіб повинен мати слабо-рожевий колір. Якщо він вийшов яскравим, то потрібно додати ще води, щоб не обпалити коріння. Тоді здорові корінці варто занурити в розчин марганцівки на 30 хвилин.

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Корінцям потрібно дати висохнути, а тоді пересаджувати рослину в новий субстрат. Після посадки рослину не варто поливати 2 – 3 дні, а старий ґрунт треба викинути.