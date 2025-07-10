Новые листья появятся мгновенно: быстрая подкормка замиокулькаса

У многих дома есть замиокулькас. В народе это дерево еще называют денежным. Красивое растение является прихотливым, поэтому ему нужен надлежащий уход. Для того, чтобы замиокулькас хорошо рос, нужно воспользоваться подкормкой.

Денежное дерево не любит стоять в тени, поэтому с такого места растение лучше убрать, пишет 24 Канал. Лучше всего растение растет под рассеянными или прямыми солнечными лучами. Поливать дерево также надо осторожно, поскольку оно очень не любит переувлажненной почвы.

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На развитие замиокулькуса значительно влияет влажность. Сухой воздух может привести к засыханию и отсутствию листьев. В таком случае листья растения нужно протирать влажной тряпкой или опрыскивать из пульверизатора.

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Подкормка замиокулькаса

Для того, чтобы на растении появились новые листочки, его можно подкормить удобрением для кактусов и суккулентов, которые продаются в цветочных магазинах. А еще вполне подойдут удобрения, которые легко сделать самостоятельно.

Сахарная вода – к 1 литру воды добавьте столовую ложку сахара. Подкормку можно использовать раз в месяц.

Яичный порошок – в почву с растением достаточно добавить лишь измельченную яичную скорлупу.

Дрожжевое удобрение – смешайте 10 граммов сухих дрожжей с 2 ложками сахара и 3 литрами воды.

Бывает и такое, что значительный полив приводит к гниению растения. Спасти замиокулькас сможет обычная марганцовка. Сначала надо удалить гниль и зараженные корешки продезинфицированным ножом, а потом сделать раствор.



Подкормка замиокулькаса / Фото Pexels

В фильтрованной теплой воде растворите марганцовку. Средство должно иметь слабо-розовый цвет. Если он получился ярким, то нужно добавить еще воды, чтобы не обжечь корни. Тогда здоровые корешки стоит погрузить в раствор марганцовки на 30 минут.

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Корням нужно дать высохнуть, а тогда пересаживать растение в новый субстрат. После посадки растение не стоит поливать 2 – 3 дня, а старый грунт надо выбросить.