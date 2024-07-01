Влітку овочі продовжують активний ріст і потребують досить багато поживних речовин для того, щоб стимулювати ріст. І якщо ви знаєте рецепт всього одного добрива для цієї культури, ви зможете виростити високі і урожайні грядки.

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Чим корисне добриво з дріжджів

Дріжджі самі собою – це дуже чудовий продукт, адже він містить всередині досить багато біологічно активних речовин. Це й амінокислоти, кальцій, азот, органічне добриво, фітогормони та органічне залізо. Окрім того, там є й чимало інших корисних речовин, які допоможуть росту ваших огірків.



Добриво для огірків дуже важливе / Фото Pexels

Дріжджі – це гриб, який дуже швидко росте, і під час бродіння він виділяє досить багато азоту та бульбашок, а азот – це дуже потрібна для молодих рослин речовина. Вона й сприяє активному росту, і укріплює кореневу систему рослини.

Як зробити добриво з дріжджів

для того, щоб зробити добриво з дріжджів у домашніх умовах, вам знадобляться:

50 грамів живих дріжджів чи 5 грамів сухих;

5 чайних ложок цукру;

5 літрів води.

Дріжджі потрібно розім'яти та всипати у каструлю, а після цього додати туди цукор і залити все це невеликою кількістю води, щоб краще перемішати. Цукор знадобиться для того, аби прискорити процес бродіння. Ще раз розмішайте настій та поставте його у тепле місце, аби дріжджі підходили.

Вода для цього має бути теплою, адже у ній продукт працюватиме краще. Після того, як процес бродіння завершиться, дріжджі потрібно перелити у відро та приготувати концентрат, який згодом можна розводити у пропорції 1:5.

2 літри отриманого концентрату потрібно розвести у 10 літрах води.