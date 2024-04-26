Троянди – це чудові квіти, які дуже гарно пахнуть та можуть радувати око кожного дня. Та для цього потрібно правильно підживити рослини, і саме так ви отримаєте найбільш пишне і приємне цвітіння.

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Чим підгодувати троянди до цвітіння

Якщо ви не знаєте, які добрива найкращі для підживлення троянд, тоді вам точно потрібно звернути увагу на засоби, які у своєму складі містять калій та фосфор. Але це далеко не все, що ви можете використати у якості удобрення.

Якщо ж ви все-таки вирішили скористатися фосфором і калієм, тоді вам потрібно на 10 літрів води розвести по 10 грамів суперфосфату та сульфату калію. Така підгодівля буде ідеальною у стадії бутонізації і зробить ваш сад просто неперевершеним. Втім, цей процес доведеться також повторити у липні. Та тоді вам потрібно буде додати до озчину ще 500 грамів курячого посліду та 10 грамів нітрофоски.

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Якщо ж ви хочете скористатися народними засобами, тоді тут все також досить просто і вам знадобляться всього два інгредієнти – попіл та вода. Для того, щоб приготувати розчин, перемішайте 1 кілограм попелу та 10 літрів води та доведіть цю суміш до кипіння. Залиште на газу ще на 20 хвилин, а після цього остудіть розчин. Після цього ним потрібно полити троянди під корінь.



Троянди потрібно підживлювати правильно / Фото Pexels

Також для підживлення ви можете використати також і кітскове борошно – на 1 літр ґрунту потрібно додати ложку борошна і змішати з землею під час посадки квітів.