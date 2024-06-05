І від шкідників допоможе, і примножить врожай: чим поливати смородину

Якщо ви вирощуєте смородину на ділянці, тоді ви очікуєте зібрати з кущів чимало соковитих ягід. Та для цього потрібно подбати про правильний догляд за рослинами.

Смородина – це рослина, яку обожнюють чимало городників, але для отримання багатого врожаю вам потрібно постаратися на ділянці, аби кущ дав хороший урожай та не піддався нападу шкідників.

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Чим поливати смородину

Виявляється, надзвичайно ефективний і універсальний засіб для смородини – це звичайна харчова сода, яку можна знайти на будь-якій кухні. І вона допомагає і з різними захворюваннями та шкідниками, а також допоможе зміцнити рослину та покращити її врожайність.

І ви можете обрати найбільш зручний саме для вас спосіб її застосування:

обробка смородини навесні – якщо ви обприскаєте кущі розчином соди, це захистить рослину від багатьох шкідливих комах;

– якщо ви обприскаєте кущі розчином соди, це захистить рослину від багатьох шкідливих комах; обробка смородини кальцинованою содою – ця сода також корисна для смородини, а цей розчин допоможе боротися із грибковими захворюваннями на кущах;

– ця сода також корисна для смородини, а цей розчин допоможе боротися із грибковими захворюваннями на кущах; сода від попелиці – потрібно додавати 2 столові ложки соди на кожен літр води та обприскувати кущ;

– потрібно додавати 2 столові ложки соди на кожен літр води та обприскувати кущ; сода від борошнистої роси – розчин з невеликою кількістю мила допоможе із цим захворюванням.

Фахівці рекомендують використовувати розчин соди для обробки рослин кожні два тижні.



Смородину потрібно захищати від шкідників / Фото Pexels

Як підживити смородину содою

Підживлення смородини харчовою содою – це те, що допоможе покращити її ріст та зміцнити імунітет. Все, що вам потрібно зробити – це розвести одну столову ложку соди в 5 літрах води та полити кущі під корінь. Таке підживлення покращує живлення рослини та сприяє гарному врожаю.

Але окрім соди ви можете також використовувати і інші корисні речовини: наприклад, компост та перегній, а також азотні добрива.