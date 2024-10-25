Експерт з прибирання Даніель Один розповів для Sante + дієві методи для прибирання. Він каже, що спеціальні засоби для миття вікон містять потужні розчинники та штучні ароматизатори, однак ці речовини можуть залишати жир на поверхні.

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За його словами, треба обирати м’які миючі засоби, які зможуть ефективно видалити плями. Щоб уникнути розводів, візьміть за звичку пити вікна такими засобами, особливо для тих дзеркал, якими часто користуєтеся.

Пилюка та відбитки пальців – це дві найпоширеніші проблеми. Щоб справитися з ними треба застосувати один з перелічених нижче засобів.

Засіб для миття посуду

У літрі гарячої води змішайте столову ложку засобу. У цій суміші змочіть серветку з мікрофібри, а тоді протріть дзеркало легкими круговими рухами. Наприкінці ганчірку можна промити чистою водою та протерти поверхню, щоб позбутися від всіх залишків.

Оцет

Чудово допомагає позбутися від стійких плям оцет. Для цього треба змішати 2 столові ложки рідини в літрі теплої води й додати чайну ложку засобу для миття посуду. Розчин розпорошіть на ганчірку з мікрофібри й протріть нею дзеркало.

Побутовий спирт

Одну столову ложку спирту змішайте з двома столовими ложками оцту. Цією сумішшю змочіть ганчірку й акуратно потріть забруднені ділянки. Спирт розчинить мінеральні відкладення й дзеркало буде сяяти.



Найкращі способи для миття вікон / Фото Pexels

Зубна паста

На чисту ганчірку треба нанести трохи зубної пасти й потерти нею дзеркало й залишити на 10 хвилин, а тоді протерти вологою ганчіркою.

Картопля

Розріжте картоплю навпіл та натріть нею дзеркало, а тоді змочіть ганчірку в оцті й повитирайте поверхню. Метод чудово справляється з відбитками пальців.

Лимонний сік

Одну столову ложку лимонного соку змішайте з 0,5 літрами теплої води. Нанесіть розчин на дзеркало, а тоді протріть його.

Щоб дзеркало блищало, відполіруйте його після миття чистою серветкою з мікрофібри. Ви могли цього не знати, але час доби миття дзеркал впливає на результат.

Під прямими сонячними променями вода і засоби висихають дуже швидко, залишаючи видимі сліди, тому мити краще в похмурі дні чи в менш сонячні години.