Забудьте про хімікати: ось чим можна відмити пригорілу каструлю

Якщо у вас вдома зберігається почорніла від нагару каструля, і ви не знаєте, як її почистити, викидати її до смітника точно не варто.

Відновити каструлю, що постраждала від нагару, може бути непросто – принаймні, якщо ви не знаєте, що робити. Але якщо ви не в захваті від агресивних хімікатів на кухні, на щастя, можна скористатися й кількома іншими способами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Харчова сода та лимон

Харчова сода є абразивом, який у поєднанні з кислотною силою лимона може добре працювати на всіх видах сковорідок, а також допоможе очистити каструлі з нержавіючої міді та сталі.

Перш за все спробуйте відмити максимум бруду за допомогою гарячої води з милом. Додайте приблизно чверть склянки соди на дно вологого посуду, а після цього протріть каструлю розрізаним лимоном. Почнеться реакція, що допоможе послабити прилипання пригорілих шматочків.



Лимон допоможе відмити каструлю / Фото Pexels

Таблетка для посудомийної машини

Мийні засоби для посудомийних машин містять саме те, що потрібне для боротьби з жиром. Цей метод, втім, не варто використовувати на антипригарному посуді та чавунних сковорідках.

Каструлю потрібно наповнити водою та додати таблетку для миття посуду. Після цього поставте каструлю на плиту та нагрівайте до кипіння. Кип'ятіть приблизно дві хвилини, вимкніть плиту та дайте охолонути воді.

Харчова сода та оцет

Нагрівання харчової соди та оцту на плиті допоможе розпушити бруд та прибрати пригорілі залишки з усіх типів каструль та сковорідок. Для цього потрібно додати рівні частини води та оцту, аби покрити пригорілу поверхню сковороди.

Фольга та сіль

Один з найкращих засобів проти нагару – це кульки алюмінієвої фольги. І для того, аби видалити пригорілу їжу, спершу потрібно скористатися одним із засобів для чищення – таблеткою для посуду, оцтом та содою чи лимоном. А ось для того, щоб остаточно позбутися прилиплої їжі, згодиться сіль та фольга.

Сіль потрібно засипати на дно каструлі та потерти кулькою з фольги. Після цього добре промийте каструлю чи сковорідку.