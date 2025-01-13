Забудьте о химикатах: вот чем можно отмыть пригоревшую кастрюлю

Если у вас дома хранится почерневшая от нагара кастрюля, и вы не знаете, как ее почистить, выбрасывать ее в мусорку точно не стоит.

Восстановить кастрюлю, пострадавшую от нагара, может быть непросто – по крайней мере, если вы не знаете, что делать. Но если вы не в восторге от агрессивных химикатов на кухне, к счастью, можно воспользоваться и несколькими другими способами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Пищевая сода и лимон

Пищевая сода является абразивом, который в сочетании с кислотной силой лимона может хорошо работать на всех видах сковородок, а также поможет очистить кастрюли из нержавеющей меди и стали.

Прежде всего попробуйте отмыть максимум грязи с помощью горячей воды с мылом. Добавьте примерно четверть стакана соды на дно влажной посуды, а после этого протрите кастрюлю разрезанным лимоном. Начнется реакция, что поможет ослабить прилипание пригоревших кусочков.



Лимон поможет отмыть кастрюлю / Фото Pexels

Таблетка для посудомоечной машины

Моющие средства для посудомоечных машин содержат именно то, что нужно для борьбы с жиром. Этот метод, впрочем, не стоит использовать на антипригарной посуде и чугунных сковородках.

Кастрюлю нужно наполнить водой и добавить таблетку для мытья посуды. После этого поставьте кастрюлю на плиту и нагревайте до кипения. Кипятите примерно две минуты, выключите плиту и дайте остыть воде.

Пищевая сода и уксус

Нагрев пищевой соды и уксуса на плите поможет разрыхлить грязь и убрать пригоревшие остатки со всех типов кастрюль и сковородок. Для этого нужно добавить равные части воды и уксуса, чтобы покрыть пригоревшую поверхность сковороды.

Фольга и соль

Одно из лучших средств против нагара – это шарики алюминиевой фольги. И для того, чтобы удалить пригоревшую пищу, сначала нужно воспользоваться одним из средств для чистки – таблеткой для посуды, уксусом и содой или лимоном. А вот для того, чтобы окончательно избавиться от прилипшей пищи, пригодится соль и фольга.

Соль нужно засыпать на дно кастрюли и потереть шариком из фольги. После этого хорошо промойте кастрюлю или сковородку.