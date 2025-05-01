Підлога буде блищати: чим її помити, щоб вона неймовірно пахнула

Для ефективності миття підлоги, більшість з нас використовують хімічні засоби, втім дехто має алергію на їхній запах, та й не завжди вони добре вимиваються й можуть липнути до підлоги. Щоб уникнути цієї проблеми, радимо скористатися кілька іншими чудовими засобами.

Якщо на плитці є старі й липкі плями, то їх не завжди легко відмити, але від розводів та залишків бруду можуть допомогти банальні прості засоби, пише 24 Канал.

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Певні інгредієнти допоможуть зробити підлогу ідеально чистою й сяючою, та навіть залишать приємний аромат на тривалий час.

Чим ефективно помити підлогу

Вас це може здивувати, але миття підлоги чаєм може вивести плями та розводи, особливо сліди від жиру, які глибоко в’їлися в поверхню. Чорний чай – це простий та доступний засіб, який може зробити підлогу чистою та свіжою. Завдяки тому, що в його складі міститься танін, він має чудові антибактеріальні властивості, тож не лише добре відмиває підлогу, але й надає їй блиску.

У 500 міліграмах гарячої води потрібно розвести 2 пакетики чаю й залишити розчин до повного охолодження. Далі засіб треба розвести 2 літрами чистої води. Цією сумішшю можна мити ламінат, плитку, дерево тощо. Господині люблять засіб за те, що він не залишає розводів та не потребує навіть змивання, а приємний запах чаю буде помітним ще тривалий час по всій поверхні.



Підлога буде блищати й гарно пахнути / Фото Pexels

Чудовий вплив на миття підлоги має оцет та лимонна кислота. Вони видаляють жир та надають поверхні блиску. У воду потрібно додати столову ложку оцту й лимонної кислоти. Експерти кажуть, що засіб допоможе позбутися бактерій та цвілі.

Ще одним гарним засобом для миття підлоги вважається сода. Потрібно насипати її у воду для миття підлоги, щоб вона прибрала всі погані запахи. Аромат після миття буде дуже свіжий та приємний.

До слова! Бруд збирається не лише на підлозі. Зокрема, раніше ми розповідали, як можна легко відмити жир з кухонних шафок.

Якщо хочете, щоб дім мав неймовірний запах, тоді скористайтеся ефірними оліями. Потрібно додати всього кілька крапель у воду, щоб підлога виділяла чудовий аромат. Підійде евкаліптова, лавандова чи м’ятна ефірна олія.