Як очистити вікна навесні за 10 хвилин: від пилу та бруду не буде й сліду

Через бруд та розводи сонячне світло може дуже погано пробиратися в дім, однак вікна можна очистити за допомогою простого методу. Вам знадобиться всього 10 хвилин і кілька засобів.

За зиму на скло прилипло чимало бруду й пилу, тому перше очищення вікон може бути не зовсім простим, пише 24 Канал з посиланням на Express. Для того, щоб глибоко очистити вікна, потрібно використовувати 3 натуральні інгредієнти.

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Як помити вікна навесні

Вам знадобиться 4 столові ложки рідини для миття посуду чи кастильське мило, 4 столові ложки спирту та 0,5 літрів теплої води. Усі разом ці інгредієнти чудово працюють, оскільки швидко випаровуються, тому цей потужний очищувач не залишить ніяких слідів на склі.



Простий метод, який допомагає вимити вікна / Фото Pexels

Спирт – це засіб для дезінфекції, який видаляє будь-які бактерії на віконному склі та позбавляє від будь-яких смуг та слідів пальців. Кастильське мило виготовляється на основі оливкової олії, розроблене для розщеплення жиру та чудово підходить для видалення жиру.

Засіб для миття посуду має ті ж самі властивості, що й кастильське масло, тож його можна використовувати як альтернативу.

До речі! Ви могли й не знати, але існує ідеальний час для миття вікон. У яку пору дня це краще робити – читайте в нашому матеріалі.

Розчин треба добре перемішати, занурити в нього тканину, віджати її та втирати нею вікна. Чистіть вікна зліва направо й позбавляйтеся від надлишку води кожного разу, коли витираєте нову частину вікна. Щоб вікна після витирання блищали, скористайтеся серветкою з мікрофібри.

Фахівці кажуть, що за допомогою цього методу, вікна будуть залишатися блискучими та свіжими впродовж місяця, незалежно від того, яка погода буде за вікном.