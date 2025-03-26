Під час прибирання перед Великоднем пращури особливу увагу приділяли вікнам, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Вони вірили, що сонячне світло, яке проникає в житло навесні, виганяє з нього увесь негатив та нечисту силу.

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Коли мити вікна перед Великоднем?

Коли ви протираєте вікна перед Великоднем, потрібно уявляти, що ви змиваєте з них усе погане, що є у вашому житті – а натомість впускаєте у дім світло, щастя та мир. Прикмети також стверджують, що не можна прибирати в будинку, якщо в ньому усі вікна відчинені – це може призвести до постійних сварок та конфліктів у домі.

Спершу потрібно вимити усі вікна, закрити їх, а вже після цього наводити лад у решті дому.

Також не можна начебто мити вікна вагітній жінці – це загрожує проблемами зі здоров'ям. Не радять мити вікна також перед дощем – раніше предки вірили, що це може призвести до негараздів у родині.



Мити вікна потрібно навесні / Фото Pexels

Миття вікон обов'язково потрібно починати з внутрішньої сторони, а вже після цього чистити й зовнішні віконні рами. Не можна також вичищати вікна після заходу сонця – якщо робити це у вечері, прибирання призведе тільки до того, що ви вимиєте усе благополуччя та достаток з дому.

А ось для того, аби залучити багатство у дім, езотерики радять мити вікна ганчірками червоного кольору. Але їх потрібно купити у магазині новими – не можна для миття використовувати старі речі, як-от рушники чи постільну білизну, або ж одяг.

У воду для миття вікон додайте трохи кориці – вона подарує матеріальне благополуччя та процвітання.

До речі, раніше ми розповідали, коли не можна викидати сміття з дому, аби не викинути разом з ним достаток та щастя.

А перед тим, як мити вікна, у відро закиньте також кілька монет, побажавши при цьому своєму житлу процвітання. Після того, як робота буде закінчена, монетки потрібно зібрати та викласти на підвіконня. Воду ж, якою ви мили вікна, виливати в злив не можна – натомість полийте нею дерево, що росте неподалік від дому.

Мити вікна найкраще в четвер – саме в цей день, як вірять деякі люди, прибирання має сакральне значення. Якщо вимити в цей день підлогу, дзеркала та вікна, можна позбутися і негативу, і безгрошів'я, і хвороб.