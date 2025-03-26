Во время уборки перед Пасхой предки особое внимание уделяли окнам, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Они верили, что солнечный свет, который проникает в жилье весной, выгоняет из него весь негатив и нечистую силу.

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Когда мыть окна перед Пасхой?

Когда вы протираете окна перед Пасхой, нужно представлять, что вы смываете с них все плохое, что есть в вашей жизни – а взамен впускаете в дом свет, счастье и мир. Приметы также утверждают, что нельзя убирать в доме, если в нем все окна открыты – это может привести к постоянным ссорам и конфликтам в доме.

Сначала нужно вымыть все окна, закрыть их, а уже после этого наводить порядок в остальном доме.

Также нельзя вроде бы мыть окна беременной женщине – это грозит проблемами со здоровьем. Не советуют мыть окна также перед дождем – раньше предки верили, что это может привести к проблемам в семье.



Мыть окна нужно весной / Фото Pexels

Мытье окон обязательно нужно начинать с внутренней стороны, а уже после этого чистить и внешние оконные рамы. Нельзя также вычищать окна после захода солнца – если делать это вечером, уборка приведет только к тому, что вы вымоете все благополучие и достаток из дома.

А вот для того, чтобы привлечь богатство в дом, эзотерики советуют мыть окна тряпками красного цвета. Но их нужно купить в магазине новыми – нельзя для мытья использовать старые вещи, например полотенца или постельное белье, или одежду.

В воду для мытья окон добавьте немного корицы – она подарит материальное благополучие и процветание.

Кстати, ранее мы рассказывали, когда нельзя выбрасывать мусор из дома, чтобы не выбросить вместе с ним достаток и счастье.

А перед тем, как мыть окна, в ведро забросьте также несколько монет, пожелав при этом своему жилью процветания. После того, как работа будет закончена, монетки нужно собрать и выложить на подоконник. Воду же, которой вы мыли окна, выливать в слив нельзя – вместо этого полейте ею дерево, растущее неподалеку от дома.

Мыть окна лучше всего в четверг – именно в этот день, как верят некоторые люди, уборка имеет сакральное значение. Если вымыть в этот день пол, зеркала и окна, можно избавиться и от негатива, и безденежья, и болезней.