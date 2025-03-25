Лавандовый напиток привлекает к себе внимание, поскольку имеет не только неповторимый вид, но и нежный сладкий вкус, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Тенденцию на напиток уже успели подхватить французские кафе, где они стали визитной карточкой определенных мест.

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Что такое Ube latte

Этот напиток изготавливается на основе молока и фиолетового клубня убе, который на вкус напоминает сладкий картофель. Филиппинский ямс широко используют в традиционной кулинарии, особенно в десертах, благодаря насыщенному цвету и фисташково-ванильному вкусу. Фиолетовый клубень убе в разы дешевле матча – 12 евро за килограмм против 300 евро.

Несмотря на свой невероятный вкус фиолетовый ямс имеет ряд преимуществ. Напиток богат антиоксидантами и содержит немало клетчатки, которая способствует пищеварению. Убе содержит витамины А и С, которые улучшают нашу иммунную систему и придают коже красивый вид.

Благодаря низкой калорийности напиток подходит для тех, кто любит сладкое, но стремится к сбалансированному питанию. Стоит только следить за добавленным количеством сахара и в целом напиток останется полезной альтернативой традиционным сладким напиткам.

Кстати! Любители кофе могут добавить к нему несколько полезных продуктов, которые помогут ему стать еще вкуснее. Больше об этом читайте в нашем материале.

А вот вишенкой на торте является то, что в этом напитке вообще нет кофеина, поэтому его можно пить в любое время дня, без риска нарушить сонный режим. В сети Ube latte приобретает популярность, поэтому имеет все шансы подвинуть матча и стать новым любимым напитком для многих.