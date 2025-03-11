Многие люди просто не могут начать день без чашки свежесваренного кофе – и хотя он наполнен противовоспалительными и биоактивными растительными соединениями, далеко не все ингредиенты, что добавляют к нему, являются полезными, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Поэтому пришло время заменить их на полезные альтернативы.

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Мед

Если вы просто не можете обойтись без сладости в своем утреннем кофе, мед станет значительно более полезным вариантом, чем сахар. Это – природный подсластитель, который содержит антиоксиданты, сообщает диетолог Роксана Эхсани.

Прежде всего это связано с набором ферментов и биоактивных соединений, что содержит этот продукт пчеловодства. Впрочем, учитывайте, что несмотря на то, что сахар, который содержится в меде, является естественным, он все еще может влиять на уровень сахара в крови – поэтому лучше наслаждаться медом в умеренных количествах.

Какао-порошок

Если мокко приносит вам радость, тогда немного несладкого какао-порошка станет идеальным дополнением к вашему кофе. Так вы можете достичь в напитке этого интересного шоколадного вкуса – и полностью без добавления сахара!

Кроме того, какао-порошок богат антиоксидантами, например полифенолы, подавляющие воспаление и могут даже уменьшить симптомы боли по всему телу.

Молоко на растительной основе

Многие растительные альтернативы молока станут полезным дополнением к кофе, ведь обычно содержат мало насыщенных жиров, зато могут похвастаться значительным количеством клетчатки и микроэлементов.

Корица

С точки зрения калорийности и обезжиренности, корица является прекрасным дополнением к кофе – но она также может добавить вашему напитку вкуса, аромата и антиоксидантов. Есть также некоторые доказательства того, что корица помогает поддерживать здоровый уровень сахара в крови. Исследования также показывают, что эта привычная для многих специя может уменьшать воспаление.



Корица очень полезна в кофе / Фото Pexels

Кстати, ранее мы рассказывали о 5 самых полезных специй, что всегда должны быть на полке кухни.

Экстракт перечной мяты

В любое время года кофе с ароматом и вкусом перечной мяты может добавить праздничного настроения. Мятный кофе из кафе, впрочем, часто содержит много нежелательных ингредиентов. Но если вы будете добавлять мятный экстракт в кофе дома, вы получите замечательный вкус без недостатков, например сахар или жир.