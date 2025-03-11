Говорят, что во время сна душа человека может покидать тело, пишет 24 Канал. Если же спать напротив дверей, то можно увидеть вход в потусторонний мир.

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Почему нельзя спать ногами к двери

По традициям, умершего человека выносят из дома ногами вперед. Именно поэтому издавна люди боялись спать ногами к двери, поскольку думали, что можно во время сна стать покойником.

Считается, что если человек будет спать головой к двери, то потеряет свои жизненные силы и энергию. Из-за сна ногами к двери человека могут постоянно цепляться болезни одна за другой.

Сон является базовой потребностью человека, важной для здоровья, и необходимо спать по крайней мере 7 часов в сутки. В нашем материале мы подробнее рассказали, как быстро и легко заснуть.

Кроме того, такой сон может плохо отразиться на отношениях семьи, поскольку со временем начнут возникать конфликты в семье, а затем даже на работе. Неприятности могут преследовать человека во многих сферах.



Не стоит спать ногами к двери / Фото Pexels

Если постоянно спать ногами к двери, то это может спровоцировать плохие сновидения или кошмары. Еще древние китайцы считали, что сон ногами к двери блокирует положительную энергетику, которая мешает человеку, разрушая его собственную энергию и жизнь.

Спальную кровать нужно поставить в углу или посередине комнаты перпендикулярно к линии, проходящей от окна к двери.

В современном мире запрет на сон ногами к двери считают суеверием, однако начинают верить в том случае, когда сон в такой кровати плохой, а жизненные беды никак их не обходят. Спать ли ногами к двери – дело каждого, впрочем лучше разместить кровать согласно фэн-шую, чтобы избежать потенциальных проблем.