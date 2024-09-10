Постоянная нехватка сна может привести ко многим неприятным последствиям для здоровья, но очень часто тревожность и стресс не дают заснуть. И если каждый вечер перед сном вы прокручиваете в голове различные неприятные ситуации, тогда вы можете попробовать несколько простых способов, что помогут вам заснуть.

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Военный метод

Сначала вам нужно расслабить все лицо, в том числе и мышцы внутри рта, на которые очень часто не обращают внимания. После этого проследите за тем, чтобы не напрягать плечи, а руки опустите вдоль тела. Выдохните и расслабьте грудь, а после этого и ноги, бедра и икры.

Попробуйте очистить свой разум и в течение 10 секунд думайте о чем-то комфортном и спокойном. Если вам это помогает, вы также можете повторять мысленно слова "не думайте".



Военный метод помогает быстро заснуть / Фото Pexels

Борьба с тревожностью

Некоторые простые техники помогают контролировать уровень стресса в организме, а также помогут вам расслабиться перед сном.

Дыхательная практика 4 – 7 – 8. Вам нужно выдохнуть через рот весь воздух, а затем закрыть губы и в течение 4 секунд втягивать воздух через нос. Задержите его внутри на 7 секунд и выдыхайте в течение 8. Повторите это упражнение несколько раз и контролируйте свое состояние, ведь возможно головокружение.

Вам нужно выдохнуть через рот весь воздух, а затем закрыть губы и в течение 4 секунд втягивать воздух через нос. Задержите его внутри на 7 секунд и выдыхайте в течение 8. Повторите это упражнение несколько раз и контролируйте свое состояние, ведь возможно головокружение. Прогрессивная мышечная релаксация. Попробуйте напрячь все мышцы в теле и держите это состояние так долго, как только сможете. После этого расслабьте все мышцы – и по инерции они расслабятся даже сильнее, чем если бы вы попытались сделать это сразу. После этого старайтесь поочередно напрягать и расслаблять все части тела по очереди с паузой в 10 секунд между подходами.

Заставьте себя не спать

Конечно, это звучит как совершенно противоположное тому, что вы хотите достичь, и эта техника действительно работает. Если вы будете говорить себе и убеждать в том, что вам важно оставаться бодрыми и не спать, ваш организм непременно уложит вас ко сну. Этот феномен также называют парадоксальными намерениями.