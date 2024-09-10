Всего несколько простых лайфхаков могут оказаться чрезвычайно полезными для того, чтобы сделать вашу выпечку идеальной и защитить ее от черной неприятной корочки. Советы 24 подобрали несколько лучших, которые точно вам помогут.

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Почему выпечка пригорает?

Когда вы используете кондитерское тесто для запекания, оно обычно является сочетанием трех ингредиентов – муки, жира и воды. И жир во время выпекания позволяет тесту проходить через следующие стадии: он полностью такое и начинается процесс приготовления, вода начинает превращаться в пар, из-за реакции Майяра появляется аппетитный аромат. И, в конце концов, начинается карамелизация, которая придает тесту румяного цвета.

И для того, чтобы этот процесс проходил так, как следует, выпечку нужно ставить в уже заранее разогретую печь. Но температура не должна превышать 180 – 190 градусов, если иное не указано в рецепте.



Выпечку нужно готовить при правильной температуре / Фото Pexels

Что делать, если пригорает низ пирога

Если ваша газовая духовка имеет нижний нагрев, и периодически пироги подгорают именно снизу, тогда вы можете сделать следующее:

поднимите решетку выше, чтобы газ снизу нагревал ее не так интенсивно;

используйте силиконовый коврик для выпечки;

под сосуд для запекания подложите лист фольги.

Если вы выпекаете в стеклянной форме, попробуйте снизить температуру на 10 – 15 градусов, ведь стекло лучше удерживает тепло, чем другие виды посуды.

Что делать, когда пригорает верх пирога

Если есть проблемы с верхушкой или краями пирога, тогда тоже нужно использовать фольгу. Она может отражать часть тепла, и тогда тесто будет пропекаться равномерно. Достаточно будет просто накрыть пирог листом материала сверху.

Еще один важный совет от специалистов: попробуйте уменьшить количество сахара в начинке и тесте. Дело в том, что сахароза начинает карамелизироваться при температуре в 160 градусов, и чаще всего пригорает именно она.

Лайфхаки для того, чтобы духовка не пригорала

Впрочем, кроме уже вышеназванных способов, есть еще несколько простых хитростей, которые могут уберечь ваши блюда от черной корки.