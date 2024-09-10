Всього кілька простих лайфхаків можуть виявитися надзвичайно корисними для того, щоб зробити вашу випічку ідеальною та захистити її від чорної неприємної скоринки. Поради 24 підібрали кілька найкращих, які точно вам допоможуть.

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Чому випічка пригорає?

Коли ви використовуєте кондитерське тісто для запікання, воно зазвичай є поєднанням трьох інгредієнтів – борошна, жиру та води. І жир під час випікання дозволяє тісту проходити через такі стадії: він повністю таке і починається процес приготування, вода починає перетворюватися на пару, через реакцію Майяра з'являється апетитний аромат. І, зрештою, починається карамелізація, яка надає тісту рум'яного кольору.

І для того, щоб цей процес проходив так, як слід, випічку потрібно ставити у вже заздалегідь розігріту піч. Але температура не має перевищувати 180 – 190 градусів, якщо інше не вказане в рецепті.



Випічку потрібно готувати за правильної температури / Фото Pexels

Що робити, якщо пригорає низ пирога

Якщо ваша газова духовка має нижній нагрів, і періодично пироги підгоряють саме знизу, тоді ви можете зробити наступне:

підніміть решітку вище, аби газ знизу нагрівав її не так інтенсивно;

використайте силіконовий килимок для випічки;

під посудину для запікання підкладіть лист фольги.

Якщо ви випікаєте у скляній формі, спробуйте знизити температуру на 10 – 15 градусів, адже скло краще утримує тепло, ніж інші види посуду.

Що робити, коли пригорає верх пирога

Якщо є проблеми з верхівкою чи краями пирога, тоді теж потрібно використати фольгу. Вона може відбивати частину тепла, і тоді тісто буде пропікатися рівномірніше. Достатньо буде просто накрити пиріг листком матеріалу зверху.

Ще одна важлива порада від фахівців: спробуйте зменшити кількість цукру в начинці та тісті. Річ у тому, що сахароза починає карамелізуватися при температурі в 160 градусів, і найчастіше пригорає саме вона.

Лайфхаки для того, щоб духовка не пригорала

Втім, крім вже вищеназваних способів, є ще кілька простих хитрощів, які можуть вберегти ваші страви від чорної кірки.