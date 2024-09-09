Высаживать декоративные растения осенью – это очень удобно, и к тому же даже полезно для самих растений. Закаленные зимними холодами, они станут более устойчивыми к болезням, вредителям и, конечно же, температурных перепадов.

Интересно Огурцы можно вырастить в мешке: вот как это правильно сделать

Астра однолетняя

Это растение лучше всего будет расти на солнечном участке с рыхлым грунтом, который имеет нейтральную кислотность. Нельзя сажать эти цветы после астр, тюльпанов и гладиолусов. Не забудьте перед посадкой поднять участок на 15 – 20 сантиметров, чтобы там не застаивалась вода.

Бархатцы

Эти растения не только красивые, но и полезные для огорода. Благодаря своей корневой системе они могут отпугивать нематод. И несмотря на то, что осенний полив для растений допускается, стоит проводить его только в регионах с мягкими зимами. Сеять нужно после заморозков, а затем засеять канавки теплым грунтом и слоем торфа. Также можно защитить растение слоем из агроволокна.



Бархатцы можно сажать осенью / Фото Pexels

Календула

Этот цветок чрезвычайно неприхотлив, поэтому может хорошо перенести холода. Сеять можно под зиму практически в любом месте и в любую почву. Приступать к посадке нужно тогда, когда средняя температура будет держаться на уровне 0 градусов, а ночью появятся заморозки.

Алиссум

Это растение начинает цвести в самом начале лета и не прекращает до морозов. Будет отличным выбором для каменистых и сухих участков, а осенний посев позволяет получить сильную и здоровую рассаду.

Хризантема

Для посева нужно выбрать солнечный участок, на котором нет сквозняков, но который хорошо проветривается. Хризантемы не переносят застоев воды, поэтому сажать стоит на холмах, склонах или небольших возвышенностях.



Хризантемы можно высаживать в холодное время / Фото Pexels

Флоксы однолетние

Семена будут хорошо переносить морозы, но если в вашем регионе часто случаются оттепели, они могут преждевременно прорасти и погибнуть при следующей волне холодов. В таком случае нужно позаботиться об укрытии для растения из пленки или перевернутых ящиков.

Аквилегия

Семена этого растения требует стратификации, поэтому осенний посев станет просто идеальным вариантом. Цветок не переносит осеннюю посадку, поэтому нужно сразу же определиться с местом, где она будет расти.

Гайлардия

Для посева нужно выбирать только участки, которые хорошо дренированные и с рыхлой почвой. В глинистой растение просто может не взойти. Посадочный материал хорошо переносит холод, и защита все же не помешает.

Гипсофила

Это растение нужно сразу же высевать на постоянное место. Со временем гипсофилы разрастаются, поэтому старайтесь высаживать растения свободно – на метр достаточно будет всего 2 – 3 растения.

Дельфиниум

Это декоративное растение легко выдерживает любые умеренные морозы, поэтому не бойтесь высаживать его под зиму. Если осенний посев не удался, вы можете хранить семена в холодильнике до следующей возможности их высадить.