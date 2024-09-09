Для выращивания надо взять огурцы ультраранних сортов, которым не нужно для завязыванием плодов опылители. Первый урожай можно ожидать уже через 45 дней после появления всходов, а плодоносить они будут в течение 2 месяцев.

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Как подготовить почву к посадке

На треть мешки надо заполнить перегноем, обработав от медведки "Антихрущем". Этот препарат уничтожит взрослых вредителей и личинок. Здесь очень важно воспользоваться этим препаратом, иначе медведка поразит всю корневую систему огурцов.

В мешок надо посадить 1 - 2 растения. Достаточно будет посадить 10 кустов, чтобы иметь ежедневно по 10 – 15 огурцов. Верх мешка надо замульчировать соломой, чтобы не подливать так часто. Огурцы должны расти на солнечном участке, поскольку на освещенном месте они будут гораздо лучше развиваться.

Каждые 10 дней нужно вносить в перегной легкую азотную подкормку. Много ее вносить нельзя, потому что корневая система огурцов находится в закрытом пространстве.



Эксперты рассказали, как выращивать огурцы в мешке / Фото Pexels

Также огурцы можно подпитывать травяным настоем. Для этого надо сбродить траву в воде и развести настой в соотношении 1:20. Когда появятся зеленые побеги, азотную подкормку надо чередовать с калийной, а в каждый мешок вносить перед поливом по 1 столовой ложке древесной золы.

Если в осеннюю пору будет жара, то огурцы можно подливать каждый день, если же будет сыро, то это делать не стоит. В общем надо следить за состоянием почвы или внешним видом листьев.

При высадке огурцов в начале осени, кусты желательно формировать в один стебель, чтобы первый огурец получить на 2 – 3 дня раньше. Из-за того, что зеленая масса будет отсутствовать, питательные вещества пойдут на формирование плодов.

Если же формировать кусты в два стебля, то урожай будете собирать позже, но он будет щедрее. В случае, если температура начнет резко падать, закройте мешки по бокам двумя слоями пленки. Пока огурцы будут под солнцем, то смогут плодоносить до зимы.