Для вирощування треба взяти огірки ультраранніх сортів, яким не потрібно для зав’язуванням плодів запилювачі. Перший урожай можна очікувати вже через 45 днів після появи сходів, а плодоносити вони будуть впродовж 2 місяців.

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Як підготувати ґрунт до посадки

На третину мішки треба заповнити перегноєм, обробивши від капустянки «Антихрущем». Цей препарат знищить дорослих шкідників та личинок. Тут дуже важливо скористатися цим препаратом, інакше капустянка вразить всю кореневу систему огірків.

У мішок треба посадити 1 - 2 рослини. Достатньо буде посадити 10 кущів, щоб мати щодня по 10 – 15 огірків. Верх мішка треба замульчувати соломою, щоб не підливати так часто. Огірки мають рости на сонячній ділянці, оскільки на освітленому місці вони будуть набагато краще розвиватися.

Кожних 10 днів потрібно вносити в перегній легке азотне підживлення. Забагато його вносити не можна, бо коренева система огірків знаходиться у закритому просторі.



Експерти розповіли, як вирощувати огірки в мішку / Фото Pexels

Також огірки можна підживлювати трав’яним настоєм. Для цього треба збродити траву у воді та розвести настій у співвідношенні 1:20. Коли з’являться зелені пагінці, азотне підживлення треба чергувати з калійним, а в кожен мішок вносити перед поливом по 1 столовій ложці деревного попелу.

Якщо в осінню пору буде спека, то огірки можна підливати кожного дня, якщо ж буде сиро, то це робити не варто. Загалом треба стежити за станом ґрунту чи зовнішнім виглядом листя.

При висаджуванні огірків на початку осені, кущі бажано формувати в одне стебло, щоб перший огірок отримати на 2 – 3 дні раніше. Через те, що зелена маса буде відсутня, поживні речовини підуть на формування плодів.

Якщо ж формувати кущі в два стебла, то врожай будете збирати пізніше, але він буде щедрішим. У випадку, якщо температура почне різко падати, закрийте мішки з боків двома шарами плівки. Допоки огірки будуть під сонцем, то зможуть плодоносити аж до зими.