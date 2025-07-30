Навіть наприкінці сезону правильне підживлення здатне врятувати урожай, наливши яблука та груші соком та великим розміром, пише 24 Канал з посиланням на "Сусідку".

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Чим підживити яблуні та груші?

У серпні надзвичайно важливу роль відіграє калій та фосфор. Калій відповідає за транспортування цукрів з листя у плоди. Завдяки йому плоди стають солодкими та соковитими. А ще калій впливає на імунітет дерев, тож вони стають стійкішими до зимових погодних умов.

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Фосфор допомагає кореневій системі засвоювати поживні речовини. Він зміцнює клітинні стінки, роблячи плодоніжки міцнішими. Саме завдяки фосфору плоди добре тримаються на гілках та не опадають передчасно.

Є два чудових рецепти, якими можна скористатися для підживлення дерев у серпні.

Мінеральний коктейль

Найшвидше наситить дерева калієм та фосфором монофосфат калію. У 10 літрах води потрібно розчинити 30 грамів засобу. Як альтернативу можна використати суміш з 30 грамів суперфосфату та 20 грамів сульфату калію на 10 літрів води.



Плоди обриватимуть гілки / Фото Pexels

Дачники попередили, що суперфосфат погано розчиняється, тому попередньо його треба розвести у гарячій воді й дати настоятися.

Органічний скарб

Деревна зола містить достатню кількість калію, фосфору, кальцію та інших мікроелементів. Достатньо лише розсипати 1 – 2 склянки золи під кронами дорослих дерев та перемішати з верхнім шаром ґрунту, а після цього – полити.

Кореневе підживлення найкраще вносити у добре зволожену землю по периметру крони, бо саме там знаходиться найбільше корінців, які всмоктують добрива. Якщо на деревах помітні ознаки опадання плодів, то на допомогу прийде позакореневе підживлення. Обприскайте листя слабким розчином монофосфату калію (на 10 літрів води знадобиться 15 грамів).

До слова, раніше ми вже розповідали, як боротися з павутинним кліщем – ще однією проблемою, що може вразити рослини у вашому саду.

Такі добрива стануть для дерев найкращим підживленням, а соковиті плоди легко зберігатимуться всю зиму.