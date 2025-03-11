Кажуть, що під час сну душа людини може покидати тіло, пише 24 Канал. Якщо ж спати напроти дверей, то можна побачити вхід в потойбічний світ.

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Чому не можна спати ногами до дверей

За традиціями, померлу людину виносять з дому ногами вперед. Саме тому віддавна люди боялися спати ногами до дверей, оскільки думали, що можна під час сну стати небіжчиком.

Вважається, що якщо людина буде спати головою до дверей, то втратить свої життєві сили та енергію. Через спання ногами до дверей людину можуть постійно чіплятися хвороби одна за одною.

Сон є базовою потребою людини, важливою для здоров'я, і необхідно спати принаймні 7 годин на добу. У наші матеріалі ми детальніше розповіли, як швидко та легко заснути.

Окрім того, такий сон може погано відобразитися на стосунках родини, оскільки з часом почнуть виникати конфлікти в сім’ї, а потім навіть на роботі. Негаразди можуть переслідувати людину в багатьох сферах.



Не варто спати ногами до дверей / Фото Pexels

Якщо постійно спати ногами до дверей, то це може спровокувати погані сновидіння чи жахи. Ще древні китайці вважали, що сон ногами до дверей блокує позитивну енергетику, яка заважає людині, руйнуючи її власну енергію та життя.

Спальне ліжко потрібно поставити в кутку чи посередині кімнати перпендикулярно до лінії, що проходить від вікна до дверей.

У сучасному світі заборону на спання ногами до дверей вважають забобоном, однак починають вірити в тому випадку, коли сон в такому ліжку поганий, а життєві біди ніяк їх не оминають. Чи спати ногами до дверей – справа кожного, втім краще розмістити ліжко згідно з фен-шуєм, щоб уникнути потенційних проблем.