Сухоцвіти – це ідеальний вибір для людей, які хочуть, аби вдома завжди стояли квіти, адже вони можуть зберігатися без змін чи не роками, повідомляє 24 Канал. Втім, прикмети стверджують, що робити так все ж не варто.

Цікаво До великої біди: чому не можна вбивати вужів

Чи можна зберігати вдома сухоцвіти?

У деяких культурах люди вірять, що сухоцвіти притягують у дім невдачі. Окрім того, часто прикмети вказують, що сухоцвіти приносять смерть та траур. Засохлі квіти також, як стверджують езотерики, можуть призвести до втрати молодості та сили.

Коли квіти втрачають свою красу, і їхній власник чи власниця також позбавляються вроди, життєвої сили. Людина начебто може навіть захворіти та накликати біду на свій дім.



Сухі квіти можуть притягувати лихо в дім / Фото Pexels

Існує також і думка про те, що дарування сухоцвітів може бути ознакою неприязні та неуваги. Багато культур стверджують, що живі квіти асоціюються з життям, а сухі – це суто негативний символ.

До речі, прикмети також стверджують, що є кілька рослин, які ніколи не можна приносити в дім – вони притягують лихо та біду.

Деякі навіть вірять, що сухі квіти в домі накликають на нього негативну енергетику та злих духів. Особливо небезпечно тримати сухоцвіти у спальні – вони можуть викликати тривожні сни чи навіть нічні кошмари.

Але є й виняток з цього правила: вдома можна спокійно зберігати засушені лікарські трави. Ось кілька рослин, що входять до цього списку:

полин;

лаванда;

м'ята;

ромашка;

чебрець;

пижмо;

материнка.

А ось декоративні квіти все ж радять викидати одразу після того, як вони відцвітуть. Та навіть якщо ви не вірите, що сухі квіти відбирають у людей живу енергетику, існує й практична причина не накопичувати сухі рослини в себе вдома.

Дуже швидко вони стають збірником для пилу, через що прибирання у домі може сильно ускладнитися. Окрім того, не будуть вони корисними й для людей, які схильні до алергії.