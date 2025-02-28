Специи имеют немало преимуществ и практически никаких недостатков – они улучшают и вкус, и питательность ваших блюд, поэтому их точно нужно иметь под рукой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Корица

Корица – это одна из самых известных специй, которую очень часто используют для приготовления не только сладких, но и соленых блюд. Существует немало исследований, демонстрирующих влияние корицы на снижение уровня глюкозы в крови. А биологически активные соединения корицы обладают антиоксидантным, противомикробным действием, поэтому даже небольшое ее количество может положительно повлиять на организм.

Молотую корицу можно добавлять в смузи, кофе и чая, а также к выпечке или даже использовать специю как приправу к мясу или овощам.

Куркума

Куркума относится к семейству имбирных и является важным ингредиентом многих индийских блюд, и ее можно добавить и к блюдам другой кухни. Преимущества куркумы для здоровья трудно и перечислить – активное соединение куркумин, содержащееся в ней, имеет мощные противовоспалительные и даже противораковые свойства.



Куркума очень полезна для здоровья / Фото Pexels

Некоторые исследования показывают, что куркумин может подавлять рост опухолевых клеток в организме, а также специя считается очень полезной для здоровья кишечника и мозга.

Имбирь

Имбирь можно потреблять и в виде свежего корневища, и как высушенную и измельченную специю – в обоих случаях он может предоставить многочисленные преимущества для здоровья. Он содержит фитонутриенты, действующие как антиоксидант, а также обладают противовирусными, антибактериальные, противовоспалительные и обезболивающие свойства.

Имбирь может помочь при тошноте и рвоте, а также потребление имбиря облегчает боль, связанную с ревматизмом.

Семена фенхеля

Семена фенхеля имеют аромат и вкус солодки или аниса – и его можно употреблять просто так, или использовать в приготовлении блюд. Они содержат активное соединение анетол – именно оно придает фенхелю аромат и вкус, а также отличается немалой пользой для здоровья.

Фенхель может стать прекрасным источником марганца, кальция, железа, магния и калия.

Паприка

Паприку очень часто используют в приготовлении блюд, и чаще всего ее можно встретить в трех вариантах: сладкая, острая и копченая. Все ее виды могут стать вполне полезным дополнением к вашей еде.

Паприка содержит соединение капсаицин, что имеет ряд преимуществ для здоровья – антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Есть в этой специи и немало минералов и витаминов.