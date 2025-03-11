Багато людей просто не можуть почати день без чашки свіжозвареної кави – і хоча вона наповнена протизапальними та біоактивними рослинними сполуками, далеко не всі інгредієнти, що додають до неї, є корисними, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Тож настав час замінити їх на корисні альтернативи.

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Мед

Якщо ви просто не можете обійтися без солодкості у своїй ранковій каві, мед стане значно кориснішим варіантом за цукор. Це – природний підсолоджувач, який містить антиоксиданти, повідомляє дієтологиня Роксана Ехсані.

Перш за все це пов'язано з набором ферментів та біоактивних сполук, що містить цей продукт бджільництва. Втім, зважайте, що попри те, що цукор, який міститься у меді, є природним, він все ще може впливати на рівець цукру в крові – тож краще насолоджуватися медом у помірних кількостях.

Какао-порошок

Якщо мокко приносить вам радість, тоді трохи несолодкого какао-порошку стане ідеальним доповненням до вашої кави. Так ви можете досягти у напої цього цікавого шоколадного смаку – і повністю без додавання цукру!

Окрім того, какао-порошок багатий на антиоксиданти, як-от поліфеноли, що пригнічують запалення та можуть навіть зменшити симптоми болю по всьому тілу.

Молоко на рослинній основі

Чимало рослинних альтернатив молока стануть корисним доповненням до кави, адже зазвичай містять мало насичених жирів, натомість можуть похвалитися значною кількістю клітковини та мікроелементів.

Кориця

З погляду калорійності та знежиреності, кориця є чудовим доповненням до кави – але вона також може додати вашому напоєві смаку, аромату та антиоксидантів. Є також деякі докази того, що кориця допомагає підтримувати здоровий рівень цукру в крові. Дослідження також показують, що ця звична для багатьох спеція може зменшувати запалення.



Кориця дуже корисна у каві / Фото Pexels

До речі, раніше ми розповідали про 5 найкорисніших спецій, що завжди мають бути на полиці кухні.

Екстракт перцевої м'яти

В будь-яку пору року кава з ароматом та смаком перцевої м'яти може додати святкового настрою. М'ятна кава з кав'ярень, втім, часто містить багато небажаних інгредієнтів. Та якщо ви додаватимете м'ятний екстракт до кави вдома, ви отримаєте чудовий смак без жодних недоліків, як-от цукор чи жир.