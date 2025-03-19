Многие в древности верили, что вечерняя уборка приносит потерю денег, достатка и немало других несчастий. А если выносить в это время суток мусор, то можно и привлечь в свой дом нечистую силу, сообщает 24 Канал.

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Когда нельзя выбрасывать мусор из дома?

Основное время, когда не советуют этого делать – это вечером, после захода солнца. Ночью также не стоит выходить с мусором из дома. Причин такой странной и на первый взгляд нелогичной примете может быть несколько.

Во-первых, согласно древним поверьям, после наступления темноты выходила нечистая сила, что только и ищет способов навредить людям. А вот если выносить мусор поздно вечером, тогда эта же нечистая сила может вместе с человеком проникнуть в его дом. Это грозит проблемами в общении с семьей, ссорами и другими проблемами в доме.

Но если вы только начинаете уборку вечером, и уже тогда решаете вынести мусор, это вроде бы может обидеть домового, который оберегает дом и помогает хозяйничать в доме.

В темное время суток ведьмы или злые духи также якобы могли похищать вещи и даже наводить сглаз на здоровье. Поэтому никогда нельзя было выбрасывать ногти или волосы – избавляться от них нужно было иначе. Ранее мы писали, как именно выбрасывать волосы, чтобы не навлечь на себя беду.



Выносить мусор вечером нельзя / Фото Pexels

Верили также, что если выносите вещи из дома или отходы после захода солнца, тогда отдаете потусторонним силам все хорошее, что есть в вашей жизни. Энергетика в это время суток очень сильная, а противостоять ей вроде бы сложно, поэтому с мусором можете случайно вынести из дома все счастье.

Впрочем, и оставлять мусор на ночь в доме не советовали – нужно было избавиться от него еще до наступления темноты. Иначе же защитники дома могли обидеться на то, что в нем остается грязь.

Как выбросить мусор вечером?

Иногда случаются такие ситуации, когда мусор просто необходимо выбросить после захода солнца. Но как это сделать, чтобы не навлечь на себя беду и неудачи? Оказывается, достаточно просто – когда вы берете пакет с мусором и выходите на улицу, нужно проговорить поговорку: "Ненужное из дома выношу, а нужное оставляю". Или же можно сказать "Выношу ненужное из дома, а счастье и достаток оставляю".

Эти простые ритуалы вроде бы могли нейтрализовать действие примет и защитить владельцев дома от беды.