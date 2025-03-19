Чимало людей у давнину вірили, що вечірнє прибирання приносить втрату грошей, достатку та чимало інших нещасть. А якщо виносити в цю пору доби сміття, то можна й привабити до свого дому нечисту силу, повідомляє 24 Канал.

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Коли не можна викидати сміття з дому?

Основний час, коли не радять цього робити – це ввечері, після заходу сонця. Вночі також не варто виходити зі сміттям з дому. Причин такій дивній і на перший погляд нелогічній прикметі може бути кілька.

По-перше, згідно з давніми повір'ями, після настання темряви виходила нечиста сила, що тільки й шукає способів нашкодити людям. А ось якщо виносити сміття пізно ввечері, тоді ця ж нечиста сила може разом з людиною проникнути у її дім. Це загрожує проблемам у спілкуванні з родиною, сварками та іншими негараздами у домі.

Але якщо ви тільки починаєте прибирання ввечері, і вже тоді вирішуєте винести сміття, це начебто може образити домовика, який оберігає будинок та допомагає господарювати у домі.

У темний час доби відьми чи злі духи також начебто могли викрадати речі та навіть наводити пристріт на здоров'я. Через це ніколи не можна було викидати нігті чи волосся – позбуватися їх потрібно було інакше. Раніше ми писали, як саме викидати волосся, аби не накликати на себе біду.



Виносити сміття ввечері не можна / Фото Pexels

Вірили також, що якщо виносите речі з дому чи відходи після заходу сонця, тоді віддаєте потойбічним силам усе хороше, що є у вашому житті. Енергетика у цей час доби дуже сильна, а протистояти їй начебто складно, тож зі сміттям можете випадково винести з дому усе щастя.

Втім, і залишати сміття на ніч у домі не радили – потрібно було позбутися його ще до настання темряви. Інакше ж захисники будинку могли образитися на те, що в ньому залишається бруд.

Як викинути сміття ввечері?

Іноді трапляються такі ситуації, коли сміття просто необхідно викинути після заходу сонця. Та як це зробити, аби не накликати на себе біду та невдачі? Виявляється, досить просто – коли ви берете пакет зі сміттям та виходите на вулицю, потрібно промовити приказку: "Непотрібне з дому виношу, а потрібне залишаю". Або ж також можна сказати "Виношу непотрібне з дому, а щастя та достаток залишаю".

Ці прості ритуали начебто могли нейтралізувати дію прикмет та захистити власників дому від біди.