Кожного дня людина втрачає близько 150 волосків – а коли ви стрижетеся, то підрахувати їхню кількість й взагалі неможливо, повідомляє 24 Канал. Та якщо ви звикли після стрижки просто викидати косу у смітник, ви припускаєтеся великої помилки.

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Чи можна викидати волосся у смітник?

В давнину люди вірили, що волосся накопичує силу та енергію людини – і через це дуже багато людей були переконані, що якщо викинути волосся, тоді в людини почне сильно боліти голова, а також вона залучить невдачі та злидні у свій дім.

Окрім того, волосся вважалося ідеальним матеріалом для того, аби навести на когось пристріт – і через це позбуватися його намагалися таємно, аби ніхто сторонній не міг отримати його.

Існувала й ще одна прикмета – якщо ваше волосся випадково потрапить до птаха, і він зів'є з нього гніздо, тоді господаря волосинки будуть мучити головні болі. І через це волосся на вулицю не радили викидати нікому.

До речі, раніше ми вже розповідали, чому не можна викидати старий гаманець, навіть якщо ви вже придбали новий.

Що робити зі зрізаним волоссям?

Оскільки у магічну силу волосся вірило чимало людей, існували також і способи правильно його позбутися, аби воно не принесло біди своєму власнику.

Кинути у проточну воду – річку чи струмок. Течія начебто може віднести весь негатив, що накопичився у людини за час зростання волосся.

– річку чи струмок. Течія начебто може віднести весь негатив, що накопичився у людини за час зростання волосся. Закопати в землю. Вважається, що поховати залишки волосся – це один з найкращих варіантів його позбутися. Бажано закопувати у безлюдному місці у глибоку яму, аби тварини не могли до нього дістатися.



Волосся потрібно вдало позбутися / Фото Pexels

Чи можна палити волосся?

Багато людей вірять, що спалення волосся – це один з найкращих способів його позбутися. А втім, народні прикмети стверджують, що робити цього не можна – так тільки позбудетеся удачі та щастя на життєвому шляху.

Особливо шкідливо спалювати дитяче волосся – це начебто може призвести до лихоманки та хвороби. А в жінок спалювання волосся може обернутися втратою кохання.