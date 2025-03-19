Каждый день человек теряет около 150 волосков – а когда вы стрижетесь, то подсчитать их количество и вообще невозможно, сообщает 24 Канал. Но если вы привыкли после стрижки просто выбрасывать косу в мусорник, вы допускаете большую ошибку.

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Можно ли выбрасывать волосы в мусорку?

В древности люди верили, что волосы накапливают силу и энергию человека – и поэтому очень многие люди были убеждены, что если выбросить волосы, тогда у человека начнет сильно болеть голова, а также он привлечет неудачи и нищету в свой дом.

Кроме того, волосы считались идеальным материалом для того, чтобы навести на кого-то сглаз – и поэтому избавляться от них пытались тайно, чтобы никто посторонний не мог получить его.

Существовала и еще одна примета – если ваши волосы случайно попадут к птице, и она свивет из них гнездо, тогда хозяина волосинки будут мучить головные боли. И из-за этого волосы на улицу не советовали выбрасывать никому.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, почему нельзя выбрасывать старый кошелек, даже если вы уже приобрели новый.

Что делать со срезанными волосами?

Поскольку в магическую силу волос верило немало людей, существовали также и способы правильно от них избавиться, чтобы они не принесли беды своему владельцу.

Бросить в проточную воду – реку или ручей. Течение вроде бы может отнести весь негатив, накопившийся у человека за время роста волос.

– реку или ручей. Течение вроде бы может отнести весь негатив, накопившийся у человека за время роста волос. Закопать в землю. Считается, что похоронить остатки волос – это один из лучших вариантов от них избавиться. Желательно закапывать в безлюдном месте в глубокую яму, чтобы животные не могли до него добраться.



От волос нужно удачно избавиться / Фото Pexels

Можно ли жечь волосы?

Многие люди верят, что сожжение волос – это один из лучших способов от них избавиться. А впрочем, народные приметы утверждают, что делать этого нельзя – так только лишитесь удачи и счастья на жизненном пути.

Особенно вредно сжигать детские волосы – это вроде бы может привести к лихорадке и болезни. А у женщин сжигание волос может обернуться потерей любви.