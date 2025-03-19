Возможно, вам приходилось слышать о том, что откладывание будильника вредно для сна и влияет на него только негативно, даже если вам кажется, что вы получаете еще несколько дополнительных минут отдыха, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Впрочем, все не так однозначно.

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Что происходит во время пробуждения?

Докторка Джейд Ву убеждена, что пробуждение – это не переключатель включено/выключено. Оно гораздо больше напоминает постепенный склон: температура тела понемногу повышается, уровень кортизола растет, кровяное давление – также, а мелатонин наоборот медленно уменьшается.

Ближе к концу нашего сна мы становимся немного более сознательными перед теми, как полностью проснуться – и это приводит к ощущению сонливости утром и стремлению поспать еще немного.

И если вы привыкли просыпаться от будильника, а потом откладывать его, чтобы получить еще немного сна, это погружает вас в сферу сознания – но вы знаете, что еще есть немного времени, чтобы полежать в постели и избавиться от остатков инерции сна. Когда прозвучит второй будильник, вы уже готовы вставать и начинать день.



Два будильника могут помочь в пробуждении / Фото Pexels

Конечно, если метод одного будильника уже хорошо работает для вас, нет никакой необходимости ставить второй. Вставать от одного сигнала будильника – это прекрасно, если его достаточно для того, чтобы вы проснулись и начали медленно заниматься своими делами.

Впрочем, далеко не для всех это работает – поэтому здесь на помощь приходит метод двух будильников. Впрочем, и им нужно пользоваться правильно, помня о нескольких важных правилах.

Устанавливайте не более, чем два будильника

Если вы поставите больше, чем два, просто будете просыпаться кучу раз в течение короткого промежутка времени. А так вы можете только испортить себе сон и чувствовать себя уставшими в течение дня.

Кстати, ранее мы рассказывали, какая поза для сна считается лучшей, чтобы вы не чувствовали боль после пробуждения.

Не устанавливайте два будильника с большим интервалом

Эксперты по сну советуют ограничить промежуток времени между двумя будильниками – вы точно не хотите, чтобы они звонили с интервалом в час. Это увеличивает вероятность того, что вы случайно снова заснете и перейдете в глубокую стадию сна. Тогда проснуться будет гораздо труднее.

Устанавливайте будильники на разных устройствах

Если у вас будут звенеть два одинаковых будильника, вы можете случайно со сна подумать, что второй будильник – это первый, и нажать кнопку "отложить" снова.

Кстати, второе устройство вы можете разместить дальше от своей кровати, чтобы вам пришлось встать, чтобы выключить его. В таком случае вы точно проснетесь.