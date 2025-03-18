Если вы постоянно оставляете свои приборы включенными в розетку, вы можете существенно переплачивать за электроэнергию и даже не подозревать об этом, сообщает 24 Канал.

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Нужно ли выключать фен из розетки?

Существует немало бытовой техники, которую не нужно выключать ни на ночь, ни просто во время, когда вы ею не пользуетесь, ведь она постоянно выполняет какую-то важную функцию. Например, не стоит выключать из розетки холодильник, морозильную камеру и тому подобное. Кроме того, ранее мы рассказывали, почему не стоит отключать на ночь роутер.

Впрочем, фен не относится к этой категории техники. И, оказывается, большинство бытовых приборов даже в режиме ожидания, когда ими никто не пользуется, потребляют немного электроэнергии. Как следствие – вам придется платить за нее больше.

Кроме того, нужно учитывать также элемент безопасности. Вследствие сбоев напряжения может возникнуть пожар, или же прибор просто выйдет из строя и вам придется заменить его на новый.



Фен нужно отключать от розетки / Фото Unsplash

Какие еще приборы нужно выключать из розетки?

Фен – это далеко не единственный бытовой прибор, что тайно "ест" вашу электроэнергию. Нужно обратить и на несколько других привычных в доме вещей, которые также стоит отключать от розетки чаще.