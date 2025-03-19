Можливо, вам доводилося чути про те, що відкладання будильника шкідливе для сну та впливає на нього тільки негативно, навіть якщо вам здається, що ви отримуєте ще кілька додаткових хвилин відпочинку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Втім, все не так однозначно.

Цікаво Чи треба вимикати фен з розетки: несподівана відповідь

Що відбувається під час пробудження?

Докторка Джейд Ву переконана, що пробудження – це не перемикач ввімкнено/вимкнено. Воно набагато більше нагадує поступовий схил: температура тіла потрохи підвищується, рівень кортизолу зростає, кров'яний тиск – також, а мелатонін навпаки повільно зменшується.

Ближче до кінця нашого сну ми стаємо трохи більш свідомими перед тими, як повністю прокинутися – і це призводить до відчуття сонливості вранці та прагнення поспати ще трохи.

І якщо ви звикли прокидатися від будильника, а тоді відкладати його, аби отримати ще трохи сну, це занурює вас у сферу свідомості – але ви знаєте, що ще маєте трохи часу, аби полежати в ліжку і позбутися залишків інерції сну. Коли пролунає другий будильник, ви вже готові вставати та розпочинати день.



Два будильники можуть допомогти у пробудженні / Фото Pexels

Звісно, якщо метод одного будильника вже добре працює для вас, немає жодної потреби ставити другий. Вставати від одного сигналу будильника – це чудово, якщо його достатньо для того, аби ви прокинулися та почали поволі займатися своїми справами.

Втім, далеко не для усіх це працює – тож тут на допомогу приходить метод двох будильників. Втім, і ним потрібно користуватися правильно, пам'ятаючи про кілька важливих правил.

Встановлюйте не більше, ніж два будильники

Якщо ви поставите більше, ніж два, просто будете прокидатися купу разів протягом короткого проміжку часу. А так ви можете тільки зіпсувати собі сон та відчувати себе втомленими протягом дня.

До речі, раніше ми розповідали, яка поза для сну вважається найкращою, щоб ви не відчували біль після прокидання.

Не встановлюйте два будильники з великим інтервалом

Експерти зі сну радять обмежити проміжок часу між двома будильниками – ви точно не хочете, аби вони дзвонили з інтервалом у годину. Це збільшує ймовірність того, що ви випадково знову заснете та перейдете у глибоку стадію сну. Тоді прокинутися буде набагато важче.

Встановлюйте будильники на різних пристроях

Якщо у вас дзвенітимуть два однакові будильники, ви можете випадково зі сну подумати, що другий будильник – це перший, і натиснути кнопку "відкласти" знову.

До речі, другий пристрій ви можете розмістити далі від свого ліжка, аби вам довелося встати, щоб вимкнути його. У такому випадку ви точно прокинетеся.