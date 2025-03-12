Сон – це про відпочинок та оздоровлення, коли увесь організм відновлюється, аби добре працювати наступного дня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. І для того, щоб це дійсно було так, варто правильно обрати позу для сну.

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Які пози для сну можуть спричинити біль?

Звісно, може здатися, що ви не можете контролювати те, чи прокинетеся з болем після міцного сну, та все ж є кілька профілактичних заходів, які ви можете спробувати, аби зменшити таку ймовірність.

Наприклад, ви можете навчитися уникати певних положень тіла чи подушок під час сну.

Сон з рукою над головою або на плечі протягом тривалого часу може призвести до болю. Сон із подушкою, яка дозволяє вашій шиї відпочивати під незвичайними кутами, або сон з піднятими ногами також може призвести до незручних ситуацій,

– поділилася Лаура Лідлі з Valley Sleep Center.

І ось ще одна погана новина для багатьох людей: сон на животі також може принести чимало проблем, тож його радять уникати, коли це можливо. Він призводить до навантаження на спину та шию, а також може спричинити більше прокидань та перекручувань протягом ночі.

До речі, раніше ми розповідали про інші звички, які можуть зіпсувати ваш сон.



Деякі пози для сну не дуже корисні / Фото Pexels

Яка поза для сну є найкращою?

Добре буде, якщо ви заснете, чи принаймні спробуєте заснути, лежачи на спині. Намагайтеся перебувати у прямому положенні, опустивши руки з боків. Так ви маєте меншу ймовірність потягнути м'яз чи змістити ребро, а також це допоможе зменшити біль у шиї, плечах та спині.

Ще одна хороша поза для сну – це на боці, та намагайтеся не надто згортатися калачиком у позу ембріона. Так хребет перебуватиме у нейтральному положенні, а ви не отримаєте болю в шиї, плечах та спині.