Сон – це про відпочинок та оздоровлення, коли увесь організм відновлюється, аби добре працювати наступного дня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. І для того, щоб це дійсно було так, варто правильно обрати позу для сну.

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Які пози для сну можуть спричинити біль?

Звісно, може здатися, що ви не можете контролювати те, чи прокинетеся з болем після міцного сну, та все ж є кілька профілактичних заходів, які ви можете спробувати, аби зменшити таку ймовірність.

Наприклад, ви можете навчитися уникати певних положень тіла чи подушок під час сну.

Сон з рукою над головою або на плечі протягом тривалого часу може призвести до болю. Сон із подушкою, яка дозволяє вашій шиї відпочивати під незвичайними кутами, або сон з піднятими ногами також може призвести до незручних ситуацій,
– поділилася Лаура Лідлі з Valley Sleep Center.

І ось ще одна погана новина для багатьох людей: сон на животі також може принести чимало проблем, тож його радять уникати, коли це можливо. Він призводить до навантаження на спину та шию, а також може спричинити більше прокидань та перекручувань протягом ночі.

До речі, раніше ми розповідали про інші звички, які можуть зіпсувати ваш сон.

Жінка прокидається
Деякі пози для сну не дуже корисні / Фото Pexels

Яка поза для сну є найкращою?

Добре буде, якщо ви заснете, чи принаймні спробуєте заснути, лежачи на спині. Намагайтеся перебувати у прямому положенні, опустивши руки з боків. Так ви маєте меншу ймовірність потягнути м'яз чи змістити ребро, а також це допоможе зменшити біль у шиї, плечах та спині.

Ще одна хороша поза для сну – це на боці, та намагайтеся не надто згортатися калачиком у позу ембріона. Так хребет перебуватиме у нейтральному положенні, а ви не отримаєте болю в шиї, плечах та спині.