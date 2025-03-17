Народная мудрость утверждает, что никогда нельзя выбрасывать старый кошелек – даже если он износился до дыр, а вы уже приобрели новый и замечательный на замену, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Но почему этого нельзя делать, и какими будут последствия – знают единицы.

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Почему нельзя выбрасывать старый кошелек?

Эзотерики верят, что выбрасывать старый кошелек – это плохая примета, даже если вы уже купили новый. Впрочем, и хранить в доме вещи, которыми вы уже не пользуетесь – это не лучшая идея, ведь тогда они тратят вашу энергию. Что же делать в таком случае?

Если вы уверены, что предыдущий кошелек приносил вам удачу, и пока вы им пользовались, ваш денежный поток увеличился, тогда стоит оставить его, чтобы хранить некоторые безделушки в течение определенного времени, пока вы морально не отвыкнете от него.



От старого кошелька нужно избавляться правильно / Фото Pexels

Удачу, что притягивал старый кошелек, можно легко перенести на новый – для этого нужно положить их рядом и аккуратно переложить из старого в новый все деньги. После этого желательно как можно скорее их потратить.

Кстати, ранее мы рассказывали, как правильно выбирать новый кошелек, чтобы в нем всегда водились деньги.

Но вот если со старым кошельком связаны негативные эмоции, тогда нужно поблагодарить вещи за службу, а мелкие деньги из него раздать бедным. После этого можно смело избавляться от кошелька. Но не выбрасывать в мусорку – ведь тогда можете лишиться достатка и оказаться в нищете.

Зато старый кошелек нужно закопать в землю или сжечь. Огонь и земля очистят его от всего негатива, а для усиления эффекта перед тем, как избавиться от кошелька, вы можете завернуть его в черную ткань.