Блогерка Софія Сізова, яка розповідає у своєму інстаграмі лайфхаки щодо прибирання оселі, поділилася цікавим рецептом розчину, який відмиє вікна до блиску.

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Цей засіб забезпечить вікнам ідеальну чистоту та запобігатиме появі пилу, а це означає, що вікна тривалий час залишатимуться чистими.

Як зробити розчин для миття вікон

До 200 міліграмів води додайте 100 міліграмів спирту чи горілки, 100 міліграмів оцту та 1 столову ложку гліцерину. Всі інгредієнти змішайте у великій ємності, а отриману суміш перелийте у розпилювач, щоб легко наносити засіб на вікна.

Зверніть увагу на важливий момент. Перед тим, як витирати вікна, протріть їх сухою ганчіркою. Таким чином увесь пил та бруд залишаться на серветці, тож ви не будете розтирати цю пилюку по всій поверхні вікон.

Далі залишається лише розпорошити засіб на вікно та добре його протерти. Рухайтеся по горизонталі, а потім вертикально, щоб не залишити розводів.

Як зробити засіб для миття вікон: дивіться відео

Такий домашній засіб подарує вашим вікнам чистоту й ідеальний вигляд без розводів та плям. Гліцерин сприяє тому, щоб відштовхувати пил, тож вікна будуть без бруду тривалий час.

Що цікаво, цей засіб чудово може впоратися з пліснявою, яка через вологість може з’явитися на вікнах. У розчині міститься спирт та оцет, які мають антибактеріальні властивості. Вони допомагають знищувати неприємні бактерії та грибки.

Розчин для вікон можна використовувати ще й випадках, якщо ви чи члени вашої сім’ї мають алергію на хімічні засоби, які мають специфічний різкий запах.