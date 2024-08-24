Холодильник буде сяяти чистотою: ось чим потрібно його чистити

Для очищення холодильника можна використовувати кілька різних методів. Головне – не забувати регулярно мити його, аби там не було запаху.

Холодильник – це один з найважливіших предметів техніки у домі, адже саме він допомагає підтримувати квартиру у чистоті. І з ним можна зберігати страви протягом тривалого часу, але іноді вони залишають у приладі неприємний запах та плями.

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Для того, щоб якісно почистити холодильник, не обов'язково купувати дорогі засоби з магазину. Ви цілком можете приготувати дієвий розчин у себе на кухні.

Мильна вода чи слабкий содовий розчин

Ви можете помити холодильник всередині ганчіркою, яку попередньо змочили у мильній воді чи в слабкому содовому розчині. Такий засіб допоможе не тільки прибрати усі небажані запахи, але й якісно очистить поверхню навіть від застарілого бруду.

Розчин нашатирного спирту

А ось скляні полиці можна відполірувати нашатирем. Просто розведіть його з невеликою кількістю води та протріть змоченою у розчині ганчіркою.



Холодильник потрібно мити якісно / Фото Pexels

Порошок гірчиці

Навіть цей звичний кухонний інгредієнт може бути неймовірно корисним, коли мовиться про прибирання у домі та чищення холодильника. Жирні плями у приладі він усуватиме найкраще за все. І окрім того, що засіб дуже ефективний, він ще й набагато дешевший за магазинні.

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Мийний засіб та спирт

Для того, щоб помити холодильник всередині, ви також можете приготувати такий розчин: додайте до теплої води трохи мийного засобу та всього одну столову ложку спирту. У ньому потрібно змочити губку та протерти нею усі поверхні.