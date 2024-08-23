У питанні зберігання яблук дуже важливо враховувати кожен етап – і правильний збір, і навіть вибір тари для зберігання. Саме вона може захистити яблука від шкідників та гниття.

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Як правильно збирати яблука

Якщо ви хочете, щоб ваші фрукти долежали до самої весни у вас вдома і ви могли ними насолоджуватися протягом всього холодного сезону, вам потрібно звернути увагу на те, як саме ви збираєте яблука. Виявляється, вони дуже чутливі до будь-яких механічних пошкоджень, тож запам'ятайте кілька простих правил, які допоможуть вам.

Фрукти потрібно збирати з гілки разом із плодоніжкою. Намагайтеся не обламати гілочки, адже якщо ви видалите плодоніжку, таке яблуко не буде лежати довго. Через ранку до плоду можуть проникнути різноманітні бактерії та грибки.

Бережіть шкірку яблука. Слідкуйте також за тим, щоб під час збору ви не подряпали випадково нігтями тонку шкірку, а також намагайтеся не залишити на них слідів.

Не обтирайте плоди. Так ви знімете зі шкірки тонкий восковий наліт – а він насправді захищає яблука від хвороб.

Не трясіть яблуню під час зору урожаю. Якщо ви можете дістатися до кожного яблука в інший спосіб, струшувати плоди не потрібно.

Опалі плоди з дерева потрібно збирати в окремий контейнер. І навіть якщо вони виглядають добре та не почали псуватися, краще з'їсти їх відразу, адже в них вже могли потрапити мікроорганізми з ґрунту.



Збирайте яблука обережно / Фото Pexels

Де і як зберігати яблука?

Також зверніть увагу й на приміщення, у якому будуть зберігатися ваші яблука. Підготуйте його заздалегідь та створіть умови, в яких етилен буде вироблятися не так активно. Тоді яблука зможуть "дихати" не так інтенсивно, і це значить, що вони будуть старіти не так швидко.

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Температура повітря не має перевершувати 4 градуси, а вологість варто тримати на рівні 80 – 90%, бажано без різких коливань. Також не забудьте обробити приміщення розчином вапна, мідного купоросу та водою. Змішайте ці інгредієнти та побіліть стіни.

Зберігають плоди зазвичай у дерев'яних ящиках, або ж у картонних коробках. І ідеальним варіантом все ж стануть ящики з дерева, збиті дрібними цвяхами з рейок. Вкладати плоди слід шарами, плодоніжками догори.