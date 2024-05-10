Весна – це не тільки час, коли прокидаються ваші улюблені рослини в саду. На жаль, разом з ними прокидається і чимало шкідників, які можуть зашкодити культурним рослинам, тож вам потрібно якомога швидше подбати про їхній захист.

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Чим обробити виноград від шкідників

Як і плодові дерева, виноград потребує обробки і обприскування. Тож садівники мають приділити цим рослинам особливу увагу, особливо у випадку, якщо ваш виноградник ще молодий. Обробка винограду від шкідників дасть кущам можливість легше плодоносити та дати вам кращий урожай.

Обробляти кущі винограду потрібно навіть у випадку, якщо ви не бачите на листі видимих ознак хвороб чи шкідників. І зараз – якраз ідеальна погода для обробки винограду, тож не варто затягувати із цією справою.

Обробляють виноград у суху та сонячну погоду, і найкраще зробити це тричі за весну – по голій лозі від збудників різних хвороб та шкідників, а також у травні і додатково перед самим цвітінням.

Першою треба провести весняну обробку проти грибкових захворювань. В магазинах ви можете знайти досить багато препаратів, і найпопулярнішим є 1% розчин залізного купоросу.



Виноград може постраждати від хвороб / Фото Pexels

Та якщо ви хочете для обробки скористатися натуральними засобами, ви можете зробити відвар з кропиви, цибулі чи часнику.

Обробка від шкідників

Одні із найпоширеніших шкідників, які дуже часто атакують виноград – це попелиця та павутинний кліщ. І для того, щоб їх позбутися, ви можете скористатися такими засобами: