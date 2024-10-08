Чимало садівників переконані, що не можна просто взяти цибулини тюльпанів та висадити їх восени. Потрібно перед цим також перебрати, відсортувати їх та провести обробку – аби захистити їх від хвороб та шкідників. Поради 24 розповідають, як саме це зробити.

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Чим корисна обробка цибулин

Майже усі досвідчені садівники не просто садять цибулини квітів, але й проводять попередню обробку, адже це може убезпечити ваші тюльпани від багатьох загроз, а саме:

від гризунів та комах;

допомогти цибулинам краще розвиватися;

підвищити енергію росту рослини;

забезпечити профілактику та лікування від захворювань.

Більшість цибулинних рослин висаджують у осінній період, адже він вважається надзвичайно вдалим для посадки. Протягом зими рослини можуть адаптуватися до кліматичних умов, а потім дати хороший урожай. Перші паростки з'являться дуже рано – практично відразу після того, як відтане сніг.

Посадковий матеріал, перш за все, краще купувати тільки у перевірених продавців – це допоможе уникнути поганих цибулин, які доведеться згодом викинути.

Ось кілька засобів, які можуть допомогти в обробці цибулин:

"Фундазол" – цей фунгіцид має широкий спектр протигрибкової системної дії. Потрібно 10 грамів порошку розвести у 2 літрах води, а потім розмішати та занурити цибулини на годину.

– цей фунгіцид має широкий спектр протигрибкової системної дії. Потрібно 10 грамів порошку розвести у 2 літрах води, а потім розмішати та занурити цибулини на годину. "Витарос" – засіб може пригнітити розвиток збудників хвороб, що можуть бути і на поверхні, і всередині бульб. Потрібно 2 мілілітри суспензії розчинити у літрі води та повністю опустити тюльпани у розчин на пів години.

– засіб може пригнітити розвиток збудників хвороб, що можуть бути і на поверхні, і всередині бульб. Потрібно 2 мілілітри суспензії розчинити у літрі води та повністю опустити тюльпани у розчин на пів години. "Епін" – потрібна всього крапля препарату на 2 літри води. Замочіть коренеплоди на добу. Після цього вийміть цибулини, просушіть їх та сміливо висаджуйте у ґрунт.

Ще один засіб, який радять садівники – це марганцівка. Для того, щоб отримати хороший результат, потрібно зняти з цибулин лушпиння, не пошкодивши поверхню цибулини. Потім занурити матеріал у світло-рожевий розчин марганцівки на годину.



Цибулини тюльпанів потрібно обробляти / Фото Pexels

Як захистити тюльпани від мишей

Ще одна проблема, з якою можуть зіштовхнутися тюльпани на ділянці – це миші, які можуть поласувати цибулинами. Та захистити їх досить просто.