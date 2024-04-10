Досвідчені городники знають, що для того, аби рослини добре росли, дуже важливо правильно обрати ділянку землі. І якщо у землі буде досить багато правильних поживних речовин, тоді картопля буде рости краще і швидше.

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Як підготувати землю до посадки картоплі

Картопля – це та культура, яку не можна висаджувати на будь-якому місці, тож важливо дотримуватися правила сівозміни, аби отримати по-справжньому хороший урожай. Зокрема, не варто садити картоплю на одному і тому ж місці протягом кількох років підряд.

Також не варто садити картоплю на тому місці, де раніше ріс перець, помідори чи баклажани. Натомість непогано підійде ділянка, де раніше ви вирощували капусту, моркву, буряка і огірків.

І почати готувати город для посадки коренеплодів потрібно ще восени – і для цього дачники перекопують землю – на глибину приблизно у багнет лопати. Також вам потрібно прибрати бур'яни, розкидати коржі гною та присипати їх піском. Окрім того, вам дуже важливо знати, що свіжу органіку можна використовувати тільки під час осінньої підготовки городу, але не навесні.

В цей сезон потрібно використовувати гній, що перепрів. На кожен квадратний метр вам знадобиться приблизно 8 – 10 кілограмів добрива. Не зайвим буде і розпушення ґрунту.

Яке добриво потрібно вносити під час посадки картоплі

Якщо ви хочете отримати неймовірний урожай, потрібно покласти спеціальні добрива не тільки у землю під час перекопування і розпушування, але і безпосередньо в період посадки. Я, як правило, народні методи підживлення, якими діляться дачники, нічим не гірші за "хімію", яку ви можете придбати у магазині.



Картоплю потрібно підживлювати під час посадки / Фото Pexels

Тож нижче наводимо найбільш ефективний засіб, який перевірений часом.

Кролячий чи кінський гній та пташиний послід

Один з варіантів добрив, які варто вносити під час посадки картоплі – це гній, адже він сприятливо впливає і на ґрунт, і на рослини. А якщо ви будете використовувати це добриво із розумом, то з його допомогою зможете помітно підвищити родючість землі.

Ось як приготувати таке добриво:

візьміть бочку на 100 чи 200 літрів та заповніть її на 2/3 гноєм;

після цього залийте водою та накрийте кришкою чи плівкою;

залиште на два тижні гній "бродити", але не забувайте помішувати його двічі на день;

після цього додайте 1 – 2 кілограми деревного попелу.

Під час посадки картоплі з таким засобом вам потрібно просто додати по 1 літру суміші в кожну лунку із коренеплодом.