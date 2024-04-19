Чимало дачників полюбляють смородину і вирощують її у себе на ділянці. Вона не потребує особливого догляду, начебто можна тільки посадити її і потім щороку збирати урожай. та якщо ви хочете, щоб ягід було не тільки багато, але вони були і смачними та великими, все ж потрібно подбати про те, щоб підживити кущі в квітні та травні.

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Чим підживити смородину під час цвітіння і пізніше

Смородині потрібні всього три речовини – і це азот, фосфор та калій. А під час цвітіння найбільше ягоді потрібний саме азот, згодом – дві інші речовини. Також для підгодівлі чагарнику ви можете використати комплексні добрива чи підготувати органічні. Садівники радять на етапі цвітіння надати перевагу саме органіці.

Та є кілька особливих добрив, які можуть збільшити розмір ягід смородини у майбутньому.

Дріжджі

Це, певно, одне з найбільш популярних підживлень, які часто використовують садівники. Для того, щоб приготувати його, вам потрібно поєднати пів кілограма дріжджів, 50 грамів цукру та 10 літрів води.

Втім, його не можна використовувати одразу – спершу потрібно залишити на кілька днів для бродіння. Після цього використайте суміш для поливу кущів, та не забудьте попередньо розпушити землю.

Замість дріжджів ви також можете використати сухарі із житнього хліба. Заповніть відро сухарями на третину, залийте водою та використайте після того, як почнеться бродіння



Смородину потрібно підживлювати / Фото Pexels

Картопляне лушпиння

Ось ще один відомий і надзвичайно ефективний засіб, який допомагає підживити смородину навесні. Підійде і зібране картопляне лушпиння, і навіть звичайний покупний крохмаль.

Лушпиння перед використанням потрібно висушити та подрібнити. Його вносять у ґрунт під час перекопування. Якщо ж ви використовуєте крохмаль, тоді 200 грамів порошку потрібно розвести у 5 літрах води, постійно помішуючи. Доведіть суміш до кипіння.

Після цього зніміть з вогню, остудіть та додайте ще 10 літрів води.

Рибні кістки

Риба – це чудове джерело фосфору, але також в ній можна знайти і калій, кальцій та йод. Кістки потрібно перемолоти в м'ясорубці та висушити, а після цього внести порошок під час перекопування. Також ви можете розчинити його у воді і полити цією сумішшю кущі.