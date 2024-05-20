Чим підгодувати часник у травні: урожай буде вдвічі більшим

Кожен городник знає, як важливо підгодовувати рослини на грядках. Особливо складним цей процес є для початківців. Для того, щоб виростити великий урожай варто лише знати про найефективніші засоби підживлення.

Часник дуже любить азотовмісні добрива. Найкращим варіантом підгодівлі вважається сечовина. Зазвичай дачники розводять 20 грамів засобу в 10 літрах води, а ґрунт поливають в розрахунку 3 літри розчину на 1 квадратний метр ґрунту.

Читайте також Чим підживити помідори після посадки: городники назвали улюблені удобрення

Городники також люблять використовувати аміачну селітру. Стандартне дозування розчину для поливу – 30 грамів препарату на 10 літрів води.

Найкраща підгодівля для часнику

Щоб головки часнику були великими, використовуйте гуммат калію. Цей засіб продається в усіх спеціалізованих магазинах. Перевага його полягає в тому, що він є двокомпонентним та містить дві необхідні часнику речовини – гумінову та фульвову кислоти. Вони збагачують ґрунт та підсилюють ефект будь-якої іншої підгодівлі. Цей засіб також добре захищає часник від шкідників та захворювань.



Часник треба підживити до кінця травня / Фото Pexels

Для збільшення головки часнику є ще одна корисна підгодівля – це розчин аміачної селітри та сірчанистого магнію. До 10 літрів води додайте по 20 грамів кожного засобу та рясно полийте розчином часник. Та варто врахувати, що така підгодівля буде корисною лише після того, як сформується надземна частина. Щоб така підгодівля мала максимальний ефект, підживити часник варто не пізніше травня.