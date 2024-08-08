Як видалити наклейку зі скла: хитрі трюки, яких ви не знали

Кожен з нас у житті стикався з моментом, коли треба видалити наклейку зі скла, але замість бажаного результату отримували лише зіпсутий настрій, оскільки все почало виглядати в рази гірше.

Цінник на вікні, етикетку на банці чи будь-які інші наліпки можна ефективно видалити за допомогою кількох найпоширеніших методів.

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Замочіть у гарячій воді

Гаряча вода розчиняє папір та послаблює дію клею. Занурте виріб на 10 – 15 хвилин, а для ефективності додайте кілька крапель засобу для миття посуду. Однак окріп не використовуйте, бо він лише може призвести до розтріскування скла. Після замочування відклейте наклейку та зітріть залишки клею губкою.

Нагрійте за допомогою фена

Увімкніть фен чи відпарювач та тримайте прилад на відстані кількох сантиметрів від наклейки й нагрівайте від 30 секунд до 2 хвилин. Поки наклейка буде теплою, повільно відклеюйте її, а потім очистіть виріб теплою водою з милом.

Нанесіть медичний спирт

Спирт також розщеплює клей. Якщо ж у вас його немає, тоді можна взяти горілку чи рідину для зняття лаку. Змочіть ватку в розчині та залишіть на 20 хвилин, щоб клей розчинився. Далі можна наклейку знімати, а залишки видалити за допомогою ганчірки.

Замочіть в оцті

Оцет є природним розчинником, який здатен розчинити клей. Щоб видалити наклейку, змочіть ганчірку в розчині та поставте її на наклейку. Залишіть на 20 хвилин, а рештки зішкребіть пластиковим скребком.

Нанесіть засіб для виведення плям

Впоратися з приклеїною наклейкою зможуть спеціальні засоби для виведення плям. Спочатку відклейте папір наклейки, а потім розпорошіть засіб для виведення плям на липкі залишки. Залишіть засіб на 15 хвилин, а залишки приберіть ганчіркою.

Нанесіть WD-40

У випадку, якщо всі попередні засоби не спрацювали, скористайтеся WD-40. У ньому містяться сильні хімічні речовини, які здатні розщеплювати наклейку. Залишіть засіб на 10 хвилин, а потім добре витріть залишки і помийте водою з миючим засобом.