Как удалить наклейку со стекла: хитрые трюки, которых вы не знали

Каждый из нас в жизни сталкивался с моментом, когда надо удалить наклейку со стекла, но вместо желаемого результата получали лишь испорченное настроение, поскольку все начало выглядеть в разы хуже.

Ценник на окне, этикетку на банке или любые другие наклейки можно эффективно удалить с помощью нескольких распространенных методов.

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Замочите в горячей воде

Горячая вода растворяет бумагу и ослабляет действие клея. Погрузите изделие на 10 – 15 минут, а для эффективности добавьте несколько капель средства для мытья посуды. Однако кипяток не используйте, потому что он только может привести к растрескиванию стекла. После замачивания отклейте наклейку и сотрите остатки клея губкой.

Нагрейте с помощью фена

Включите фен или отпариватель и держите прибор на расстоянии нескольких сантиметров от наклейки и нагревайте от 30 секунд до 2 минут. Пока наклейка будет теплой, медленно отклеивайте ее, а затем очистите изделие теплой водой с мылом.

Нанесите медицинский спирт

Спирт также расщепляет клей. Если же у вас его нет, тогда можно взять водку или жидкость для снятия лака. Смочите ватку в растворе и оставьте на 20 минут, чтобы клей растворился. Далее можно наклейку снимать, а остатки удалить с помощью тряпки.

Замочите в уксусе

Уксус является природным растворителем, который способен растворить клей. Чтобы удалить наклейку, смочите тряпку в растворе и поставьте ее на наклейку. Оставьте на 20 минут, а остатки соскребите пластиковым скребком.

Нанесите пятновыводитель для выведения пятен

Справиться с приклеенной наклейкой смогут специальные пятновыводители. Сначала отклейте бумагу наклейки, а затем распылите пятновыводитель на липкие остатки. Оставьте средство на 15 минут, а остатки уберите тряпкой.

Нанесите WD-40

В случае, если все предыдущие средства не сработали, воспользуйтесь WD-40. В нем содержатся сильные химические вещества, которые способны расщеплять наклейку. Оставьте средство на 10 минут, а затем хорошо вытрите остатки и помойте водой с моющим средством.