Основной источник жира на кухне – это стекло духовки, ведь к его чистке прибегают не часто, и оно очень быстро загрязняется. А жир, который накапливается годами, убрать совсем не просто. Но, к счастью, способ все же существует.

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Как почистить застарелый жир

К сожалению, чем дольше вы откладываете очистку духовки, тем труднее будет отмыть жир. Впрочем, вам совсем необязательно тратить много денег на магазинные средства, ведь они даже могут быть не очень действенными. Зато вы можете приготовить средство самостоятельно дома.

Итак, вот как приготовить лучшее средство, что справится даже со сложными застарелыми загрязнениями: для него нужно использовать простой ингредиент, который есть на каждой кухне – а именно кухонную соду.

Что же делает ее такой эффективной? Она может соприкасаться с кислым жиром и обугленной пищей и становиться абразивным, и все еще мягким решением для очистки сложных и даже деликатных участков.



Дверцу духовки можно быстро почистить / Фото Pexels

На самом деле использование пищевой соды требует немного больше усилий, чем обычного средства для чистки духовки, и она все же справится со своей работой, а вам не придется распылять по кухне вредные химикаты.

Небольшое количество пищевой соды, губка для посуды и устойчивая к царапинам щетка – это все, что вам нужно, чтобы стекло на духовке снова засияло чистотой, но на нем не появилось царапин.

Прежде всего вам нужно обильно насыпать соду на стекло духовки. После этого намочите губку и потрите стекло, чтобы из соды образовалась густая паста. Цель заключается в том, чтобы все дверцы были покрыты продуктом и он начал действовать. Если окажется, что соды недостаточно, вам нужно будет добавить еще.

Дайте смеси так постоять на дверце духовки в течение 30 минут, а после этого еще раз эффективно потрите губкой. В конце концов удалите остатки продукта с дверцы, и вы увидите, что она сияет чистотой.