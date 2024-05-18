Є одна техніка очищення, яка легко справиться зі стійким пригорілим жиром на полицях духовки чи з грилем для барбекю. Для цього вам навіть не доведеться купувати хімічні засоби з магазинів.

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Як видалити жир з духовки

Решітку з духовки треба поставити на траву на всю ніч. У випадку, якщо такої можливості немає, тоді скористайтеся альтернативою та замочіть її в раковині в 4 ложках соди та гарячій воді.

Такий метод справді працює, втім експертка Ненсі Біртвісл каже, що трава найкраще впливає на видалення жиру. Все, що вам треба зробити – витерти зранку решітку старим рушником чи ганчіркою.

"Я не можу в це повірити! Я витратив роки на використання хімікатів і години на відчищування годинами!", – вражено зазначив один з користувачів, який спробував метод очищення травою.

Інші ж користувачі додали, що трав’яний метод справді працює, тому вони користуються ним же роками. Якщо решітки дуже пригорілі, то залишіть їх на траві ще довше. Фахівчиня рекомендує очищувати пригорілий жир кожних кілька тижнів, щоб він не накопичувався на стінках і вам було набагато легше від нього позбутися.