Як відбілити тюль: від результату будуть шоковані всі

Тюль з часом починає сіріти й припадати пилюкою, тому час від часу треба братися за її прання. Фіранку можна відбілити до ідеального стану, а для цього треба знати кілька лайфхаків.

Відбілити тюль можна самостійно в домашніх умовах, пише 24 Канал. Втім, більшість варіантів виконані з делікатної тканини, тому варто поводитися з тюлем обережно.

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Часто господині використовують для відбілювання тюлі хімічні засоби, втім цього робити не обов’язково. Проблему можуть вирішити копійчані засоби, які справді є доволі ефективними.

Відбілювання содою та сіллю

Ці засоби чудово прибирають сірість з фіранок. Прати в цих засобах можна тюль з шифону, органзи та капрону. Потрібно розвести столову ложку соди та солі в 10 літрах води, добре розмішати й занурити в розчин тюль на 3 години.

До слова! Підошву взуття можна легко відбілити. Для цього знадобиться копійчаний засіб.

Цей метод мав би швидко подіяти, але якщо забруднення сильне, тоді після основного замочування, на тюль ще треба нанести кашку на 30 хвилин й дати розчину подіяти, а тоді все прополоскати в чистій воді та висушити. Сильно віджимати її не варто, оскільки залишаться заломи. Просто повісьте на мотузку, щоб вона стекла.



Тюль можна легко відіпрати / Фото Pexels

Відбілювання нашатирним спиртом

Спирт потрібно змішати з перекисом водню. Ці два засоби добре позбавляють від сірості та жовтизни. У 5 літрах теплої води розчиніть 30 міліграмів нашатирного спирту та 60 міліграмів перекису водню. На 30 хвилин замочіть тюль в розчин, а тоді виперіть.

Відбілювання содою

Наповніть тазик теплою водою й додайте всередину 2 столові ложки соди й 50 грамів порошку. У цьому розчині тюль має постояти 30 хвилин, а далі її потрібно кинути прати.

Відбілювання борною кислотою

У 10 літрах води розбавте 60 міліграмів борної кислоти. Пожовклий тюль замочіть на 2 години, а тоді лише прополощіть й висушіть. Додатково прати тюль не варто.