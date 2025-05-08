Одним особливим методом можна відбілити не лише рушники, але й простирадла, пише 24 Канал з посиланням на тікток-блегерку Babs. За її словами, цей лайфхак вона використовує кожного сезону, щоб освіжити тканини.

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Як відбілити білі рушники та простирадла

Відбілити білі речі можна у пральній машинці. У відсік для мийного засобу потрібно всипати половину склянки харчової соди, а у відсік для кондиціонера – половину склянки оцту. Далі потрібно запустити прання на високій температурі.

До слова! Підошву взуття можна легко відбілити. Для цього знадобиться копійчаний засіб.

У випадку, якщо пральна машина має лише верхнє завантаження, то рушники треба посипати харчовою содою, а оцет додати вже перед циклом полоскання. Після такого методу рушники й простирадла будуть свіжими та білосніжними. Цей метод дозволяє тканинам залишатися чистими якомога довше.



Простий метод відбілювання рушників / Фото Pexels

З часом на рушниках накопичуються залишки мийних засобів, які утворюють непомітну плівку. Через це вони стають жорсткими й неприємними до тіла. Саме оцет слугує натуральним пом’якшувачем, а кислота у його складі допомагає розщеплювати мінеральні відкладення, усуваючи запахи.

Оцет є чудовою альтернативою кондиціонеру для білизни. А от харчова сода допомагає усувати погані запахи на тканинах та розщеплює залишки миючого засобу на тканині, роблячи рушники пухнастими.